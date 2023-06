El Cine Belgrano estrena la película "Blondi"

La novedad cinematográfica de esta semana es “Blondi”, la primera película de Dolores Fonzi como directora, que se proyectará por el Espacio INCAA del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, desde hoy, viernes 23, al martes 27 de junio a las 21:00.

Este film en tono de comedia, abre imperceptiblemente temas enormes y trascendentes. Mientras relata la historia particular y cotidiana del vínculo de una madre con su hijo, nos va hablando de las distintas formas de maternidad y crianza, la juventud y la madurez, las mujeres y el feminismo, las libertades individuales y las distintas formas de amor filial. "Blondi" es una película sobre el amor y la libertad.

Está protagonizada por Dolores Fonzi, Carla Peterson, Rita Cortese y Leonardo Sbaraglia y Toto Rovito.

El costo de las entradas es de $200 la general y $100 estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años.



FLASH

En la función de las 18:30 continúa Flash, dirigida por el argentino Andy Muschietti (“IT”, “Mamá”) y protagonizada por Ezra Miller, quien vuelve a interpretar a Barry Allen en la primera película dedicada al superhéroe de DC.

Esta producción reúne a personajes icónicos y queridos de DC a través de las líneas temporales —Batman, Flash, Supergirl y otro Batman— y presenta a uno de los villanos más importantes del canon, el General Zod de Krypton.

Los mundos chocan cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo con el fin de cambiar los acontecimientos del pasado. Cuando su intento de salvar a su familia altera inadvertidamente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero no hay superhéroes a quienes recurrir a menos que Barry consiga sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kriptoniano encarcelado... aunque no sea a quien él busca. En última instancia, para salvar el mundo donde se encuentra y volver al futuro que él conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿bastará con hacer el sacrificio definitivo para restablecer el universo?.

El reparto de “Flash” también incluye a la estrella emergente Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Michael Keaton y Ben Affleck.

Se podrá ver doblada con una entrada general de $1000. Es apta para mayores de 13 años.