La Iglesia convoca a dedicar el fin de semana a rezar por la paz y la justicia

BUENOS AIRES, 23 (AICA). - La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a dedicar el fin de semana a rezar por la paz y la justicia en el país, al expresar su preocupación por los enfrentamientos “bajo el signo de la violencia”.

Al hacerlo, el Episcopado apeló a lo expresado por el obispo de Jujuy, monseñor César Fernández: “Hay que construir puentes a recorrer para encontrarnos y no dinamitarlos. Todo se puede lograr con el diálogo y todo se pierde cuando la palabra cede el paso a la violencia.”.

"Necesitamos todos pacificar nuestros corazones frente a tantos hechos que nos conmueven y duelen. En Jujuy y en Chaco hemos contemplado realidades desgarradoras ante las que, como cristianos, no podemos permanecer indiferentes”, sostuvo.

“Confiando en la misericordia del Señor que pacifica nuestros corazones, ponemos la búsqueda de paz y justicia, que se anuda en el corazón de los ciudadanos argentinos, en manos de nuestra Madre de Luján”, concluyó.

Firman la convocatoria el presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea (San Isidro); el vicepresidente primero, monseñor Marcelo Colombo (Mendoza); el vicepresidente segundo, monseñor Carlos Azpiroz Costa OP (Bahía Blanca); y el secretario general, monseñor Alberto Bochatey OSA (auxiliar de La Plata).



Estimados hermanos:



En estos días, los argentinos volvemos a enfrentarnos bajo el signo de la violencia. Frente a estos hechos que nos acongojan, como pastores y como argentinos, hacemos nuestras las palabras de nuestro hermano obispo de Jujuy: Hay que construir puentes a recorrer para encontrarnos y no dinamitarlos… Todo se puede lograr con el diálogo y todo se pierde cuando la palabra cede el paso a la violencia. Es fatigoso el camino del diálogo, pero hay que transitarlo y escucharnos pacientemente haciendo lugar a las distintas voces de los actores de nuestra vida social.

Necesitamos todos pacificar nuestros corazones frente a tantos hechos que nos conmueven y duelen. En Jujuy y en Chaco hemos contemplado realidades desgarradoras ante las que, como cristianos, no podemos permanecer indiferentes. Tristemente no son las únicas, pero en ellas se hace visible tanta violencia y tanta injusticia en las que el dolor cala hasta los huesos invitándonos a estar cerca de nuestros hermanos que sufren. Al acompañar el dolor, que es de todos, dice la comisión de Justicia y Paz de Resistencia, reconocemos que todos tenemos un espacio para actuar responsablemente y generar procesos de transformación para rehabilitar y auxiliar a nuestra comunidad herida con un genuino espíritu de justicia y de verdad, de no violencia y de paz.

La Iglesia, siguiendo los principios evangélicos, siempre estará a favor de la PAZ, y la JUSTICIA, de la cultura del encuentro entre los ciudadanos y entre los Pueblos reafirma el obispo prelado de Humahuaca.

En este espíritu, queremos invitarlos a convocar a todo el Pueblo de Dios para que en este fin de semana podamos ofrecer, en todas las celebraciones eucarísticas a lo largo y ancho de la Patria, una súplica por la paz y la justicia que brote de lo profundo de nuestro corazón creyente.

Concretamente proponemos que, en todas las parroquias y comunidades, se celebre la Misa por la Patria (formulario Nº 21 del Misal Romano), con las lecturas propias del XII Domingo durante el año Ciclo A.

Confiando en la misericordia del Señor que pacifica nuestros corazones, ponemos la búsqueda de paz y justicia que se anuda en el corazón de los ciudadanos argentinos en manos de nuestra Madre de Luján.