Martínez Sella presentó su precandidatura a concejal

Matías Martínez Sella presentó su candidatura a concejal de Rafaela por la lista Adelante del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe durante una reunión efectuada en el local de Berracos, en calle Güemes, a la que asistieron entre otros los precandidatos a intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, y de Sunchales, Pablo Pinotti, la candidata a diputada provincial, Clara García y el postulante a senador departamental, Ale Ambort.

"Tras el inicio formal de la campaña electoral en la Provincia, hacemos el lanzamiento de la lista Adelante para la elección de concejales de Rafaela", sostuvo Martínez Sella, quien en 2021 se había postulado por el espacio socialista Ciudad Progresista. "Somos el equipo de la continuidad de Miguel Lifschitz. En su momento he sido parte del gobierno de Miguel Lifschitz, nuestra tarea es continuar con su legado", señaló inicialmente para no dejar dudas sobre la identidad política de su espacio.

"Nuestra lista está conformada por laburantes de distintos rubros de la economía, como la salud, el trabajo y el sector metalúrgico. Como siempre decimos, es el laburante común el que va a sacar adelante a Rafaela", subrayó respecto a los integrantes de la lista.

Después Martínez Sella afirmó que "Rafaela tiene muchos desafíos pendientes, centralmente, es la inseguridad y ahora la violencia los problemas que más nos aquejan y que no se resuelven". En una crítica abierta a la gestión de Luis Castellano en el Municipio, el dirigente consideró que "desde hace años no hay un plan de gestión por parte del Estado local ni del Gobierno provincial".

En este sentido, planteó "la necesidad de diseñar un plan integral de seguridad a partir de un diagnóstico correcto que permita trazar un conjunto de acciones y luego efectuar el seguimiento correspondiente, pero de eso, ahora, no hay nada, o porque no les interesa, o porque no saben como hacerlo o porque no pueden hacerlo".

Ante unos 30 militantes que participaron de la presentación, Martínez Sella dijo que "para llevar nuestras propuestas al Concejo necesitamos el apoyo de los rafaelinos y rafaelinas para la lista de candidatos de Adelante para el Concejo pero también el respaldo a Mónica Fein como candidata a gobernadora, de la lista de Clara García para Diputados y de Ale Ambort para senador".

Consultado sobre la diferencia de este proceso electoral del de 2021 en el que también buscó llegar al Concejo, sostuvo que "hoy como espacio estamos más fortalecidos, hemos sumado a muchos más vecinos interesados en mejorar Rafaela, en aportar tiempo e ideas en beneficio del bien común". "Tenemos más propuestas, en 2021, armamos propuestas concretas para la ciudad en los distintos temas, seguridad, salud, empleo, educación y en ambiente entre otros ejes. En 2021 fue nuestra prueba de fuego en términos electorales para nosotros. Habíamos desarrollado un conjunto de propuestas. Esta vez mejoramos aquellas ideas y sumamos nuevas", subrayó.

Con respecto a la problemática de seguridad, indicó que "debemos consensuar una ordenanza que contemple un plan integral de seguridad con tres etapas bien marcadas, el diagnóstico, el plan de acción y el monitoreo" a la vez que consignó que "muchas veces nos dicen que la Municipalidad no maneja ni la policía ni la justicia, pero en realidad el gobierno provincial debe aportar los recursos para financiar la seguridad y es el Intendente el que debe conducir el plan de seguridad". "Hace algunos años nos quejábamos de los robos en Rafaela, pero hoy tenemos incluso ataques sicarios, es decir que todo se ha agravado, todo está peor", insistió.

En relación al tránsito, Martínez Sella afirmó que "hay una mala planificación urbana, un problema que viene de hace muchos años y que no se ha corregido". "Debemos avanzar en una planificación del uso del suelo, fomentar el uso del transporte urbano y de las bicicletas, para lo cual hay que mejorar el servicio de los minibuses y extender la red de ciclocarriles, a la vez se debe eliminar en determinados sectores los estacionamientos a la izquierda, lo que permitirá descomprimir el tránsito".

Por su parte, Clara García comenzó con elogios a sus socios locales: "Es muy bueno que tengamos dirigentes jóvenes tan preparados, como Matías y como Ale Ambort, pero que también se acerque y sume Leonardo Viotti, quien será el próximo intendente de Rafaela".

Y enseguida enfocó su discurso hacia el gobernador, Omar Perotti, a quien definió como un "comentarista de la realidad que no tiene en cuenta la responsabilidad que sí tiene por el cargo que ocupa". "En la Nación hay enormes responsabilidades no cumplidas en relación al narcotráfico, que es un delito federal. Pero también las hay en la policía provincial, en la justicia de Santa Fe y en la falta de políticas sociales de la gestión de Perotti", manifestó.

"Perotti basó su campaña en el eslogan paz y orden, pero resulta que asumió como gobernador sin un plan, sin equipos, y no efectuó la inversión necesaria. Tampoco le exigió apoyo al gobierno nacional, solo lo hace ahora en tiempos de campaña. Son del mismo signo político, Perotti llegó a ser gobernador abrazado a Cristina y a Alberto. Ahora solo es un cristinista tardío en su retirada. Pero es el responsable de lo que no se hizo", planteó García.

Por último, Clara García remarcó que "el Tribunal Electoral debería convocar a debates para la categoría de gobernador y también de diputados para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y qué planes tienen en caso de llegar al poder". "Siento en la gente y en el apoyo que nos está dando que vamos a ganar la interna del 16 de julio. Nuestro adversario no está allí, nuestro adversario está en el 10 de septiembre y es Omar Perotti", concluyó.