Jujuy: al final hubo 170 heridos y 68 detenidos por los disturbios

La jornada de protestas contra la reforma constitucional de Jujuy dejó el pasado martes un saldo de alrededor de 170 heridos y al menos 68 detenidos, algunos de los cuales contaban con antecedentes penales, según informó el Gobierno de la provincia norteña.

La movilización frente a la sede de la Legislatura jujeña para rechazar la jura de la modificada carta magna derivó en serios incidentes y represión por parte de la Policía provincial, que incluyó gases lacrimógenos y balas de goma. Como saldo del accionar de la Fuerza norteña, se registraron al menos 170 manifestantes heridos, uno de los cuales terminó internado en grave estado por un fuerte traumatismo de cráneo.

Imágenes de personas heridas se viralizaron en redes sociales con fuertes críticas al gobernador jujeño, Gerardo Morales.

En tanto, en lo que respecta al balance de detenciones, trascendió que 68 manifestantes fueron demorados por la Policía de Jujuy por considerarlos responsables de distintos hechos de violencia en medio de las protestas, como daños a edificio públicos, quema de autos y agresión a los uniformados.

Según había dado a conocer el propio gobernador radical, algunos de los manifestantes que participaron de las protestas contaban con antecedentes penales. "Mire algunos antecedentes de los pacíficos manifestantes, ¡dejen de joder!", le había espetado al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, durante un cruce en redes sociales el pasado domingo.

De acuerdo a la información difundida por el Gobierno provincial, eran al menos seis los detenidos que ya habían estado involucrados en la presunta comisión de otro tipo de delitos como hurtos, robos, tenencia de estupefacientes, exhibiciones obscenas, lesiones, daños, desobediencia judicial, amenazas y resistencia a la autoridad, entre otros.

Una de las personas registraba 19 antecedentes en los últimos siete años, así como otros detenidos ya habían sido condenados en distintas causas por hechos de inseguridad.



MORALES TILDÓ A ALBERTO

FERNÁNDEZ DE "MENTIROSO"

Para el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, cruzó al presidente Alberto Fernández que, en su mensaje oficial, dejó en claro que irá a Justicia por la inconstitucional de la reforma: "Sus mentiras son groseras".

"Usted y @CFKArgentina (Cristina Kirchner) dicen que en Jujuy negamos el derecho a la protesta. ¿Saben leer? Los invito a que lean el artículo 32 vigente desde 1986 y el nuevo artículo 67 que aprobó la Convención Constituyente", argumentó Morales en su cuenta de Twitter.

En esa línea, agregó: "Nadie que se manifieste y proteste pacíficamente está en problemas en Jujuy. Solo los violentos y los delincuentes se tienen que preocupar. El pueblo jujeño le dijo basta a la violencia en 2015".

"¿O acaso ustedes se olvidan de cuando Milagro Sala quemó la Casa de Gobierno y el salón donde resguardamos la Bandera Nacional de la Libertad Civil que nos legó el General Belgrano? Los jujeños no", continuó el ex senador jujeño.

En un segundo tuit, Morales adjuntó un discurso en el que la titular del Senado promueve una ley para regular las protestas y se preguntó: "¿Qué pasó, @CFKArgentina? ¿Cambió de idea? ¿Por qué se preocupa tanto por una Constitución que se acaba de publicar?".

"Acá le comparto el Boletín Oficial, le sugiero que se tome unos minutos para leer con atención el artículo 67 que expresa lo que usted pedía hace unos años, y préstele especial atención al inciso 5 de ese artículo. No sea hipócrita, vicepresidenta, y deje de financiar e incitar la violencia en Jujuy. El pueblo quiere orden y tranquilidad", finalizó el gobernador saliente de Jujuy.

El jefe de Estado anunció que irá por la inconstitucionalidad de la reforma que aprobó ayer la Legislatura de Jujuy. Lo hizo en un breve mensaje desde la Casa Rosada, en el que no aceptó preguntas.

En el escrito que leyó, el mandatario aclaró que se trata de la postura del Gobierno nacional ante los hechos de violencia desatados en la provincia norteña en las últimas horas.

Fernández narró parte de la carta que le envió al Poder Ejecutivo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos y citó a otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, que también se pronunciaron sobre los incidentes.

"Se han pronunciado de forma clara y contundente llamando al cese de la violencia estatal y garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy", sostuvo el jefe de Estado.



PROYECTO K PARA

INTERVENIR JUJUY

La diputada nacional del Frente de Todos Gisela Marziotta presentó ayer un proyecto para llevar adelante la intervención federal de los tres poderes del Estado de Jujuy, en el marco del espiral de caos y violencia que asola la provincia norteña a raíz de la represión contra manifestantes que están en contra de la reforma constitucional.

La presentación de la iniciativa generó alarma en la oposición, que advirtió sobre una supuesta "escalada del kirchnerismo contra Jujuy".

"La escalada del kirchnerismo contra Jujuy no para, pese a las palabras del Presidente en cadena nacional", alertó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, en una publicación de Twitter. El cordobés avisó que el proyecto de Marziotta es "una barbaridad inaceptable" que desde Juntos por el Cambio rechazarán rotundamente en todos los ámbitos.

El texto oficialista establece en su primer artículo la declaración de "la intervención federal de la Provincia de Jujuy, en los tres poderes provinciales, para restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 6º, C.N.), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 75, inciso 22º CN)".

Según la diputada kirchnerista, la intervención de los tres poderes del Estado jujeño se justifica a raíz del "intento de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico" de la Constitución Nacional y "la ostensible lesión" a los derechos de "reparación histórica a los pueblos originarios".



OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO DE LA ONU

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU Alto Comisionado de la ONU manifestó su preocupación por "la vulneración de derechos y acciones violentas" por las protestas que se originaron en San Salvador de Jujuy a raíz de la aprobación de la reforma de la Constitución provincial.

"Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales", expresó el representante en América del Sur, Jan Jarab.

Según indicó el comunicado, la Oficina recibió "denuncias de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, resultando en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza".

"También recabó antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos", continuó el texto. En esa línea, también incluyó la vandalización de la Legislatura de Jujuy: "Según reportes, además, particulares han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la legislatura provincial".

Jarab instó a las "las autoridades, provinciales y nacionales" a investigar "con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy". (NA)