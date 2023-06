La balanza comercial tuvo un fuerte déficit en mayo

El rojo de comercio exterior alcanzó los US$1.154 millones, con fuerte caída de las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. El déficit en los primeros cinco meses del año llegó a US$ 2.690 millones.

Por la sequía, la balanza comercial tuvo un déficit de US$ 1.154 millones en mayo y las exportaciones fueron de sólo US$ 6.203 millones, 24,8% por debajo del mismo mes de 2022. Las importaciones fueron de US$ 7.357 millones, 6,7% menos que el mismo mes del año pasado.

El INDEC difundió el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) de mayo, que registró que en los primeros cinco meses del año el saldo de la balanza comercial es deficitario en 2.690 millones de dólares. Mostró una caída en las exportaciones del 22,1%, producto del efecto de la sequía.

Con mayo como el peor déficit del año, cuatro de los cinco meses terminaron en terreno negativo. El único mes superavitario fue febrero. Para remontarse a una balanza deficitaria en los primeros cinco meses del año hay que retroceder hasta 2018.

Cuando se observa los principales rubros que componen las exportaciones en lo que va del año, los productos primarios cayeron 41,4%, y las manufacturas de origen agropecuario un 23,7% explicando el impacto sufrido por el agro.

En mayo de 2023, las exportaciones alcanzaron 6.203 millones de dólares y las importaciones, 7.357 millones de dólares.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 16% con relación a igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 13.560 millones de dólares.

La balanza tuvo el rojo más alto desde mayo de 2018 y el cuarto registro negativo de los cinco primeros meses del año.

Las exportaciones cayeron 24,8% respecto a mayo de 2022 (-2.051 millones de dólares), debido a una baja de 12,5% en las cantidades y de 14,1% en los precios, explicaron desde el Instituto estadístico.

Las ventas descendieron 4,3% en términos desestacionalizados y 1,9% en la tendencia-ciclo, con relación a abril de 2023. Todos los rubros disminuyeron: los productos primarios (PP), 37,2%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,0%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,1%; y los combustibles y energía (CyE), 5,5%.

Por su parte, las importaciones descendieron 6,7% respecto de mayo de 2022 (-529 millones de dólares), debido a una caída de 10,4% en los precios, y a un incremento de las cantidades de 3,8%.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 1,4% mientras que la tendencia-ciclo aumentó 1,1%, con relación a abril de 2023. Las exportaciones de mayo de 2023, analizadas por grupo de productos, mostraron menores ventas de maíz en grano (-433 millones de dólares); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (-390 millones de dólares); trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (-385 millones de dólares); biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso1; harina y pellets de la extracción del aceite de soja (-198 millones de dólares); aceite de girasol, en bruto (-171 millones de dólares) entre otras bajas.

Respecto de los productos importados, en este período se destacaron algunas bajas en gas natural licuado (-239 millones de dólares); fosfato monoamónico, incluso mezclado con fosfato diamónico (-153 millones de dólares); gasóleo (gasoil) (-135 millones de dólares); gas natural en estado gaseoso (-130 millones de dólares); urea con contenido de nitrógeno (-75 millones de dólares); y vacunas para medicina humana acondicionadas para la venta por menor (-62 millones de dólares). (NA)