River recibe a Instituto y Boca visita a Godoy Cruz

Este miércoles tendrá toda la cara de un domingo. Habrá cuatro partidos por la continuidad de la 21º fecha de la Liga Profesional. Y en el Monumental y otra vez ante una multitud, River, el puntero y el gran candidato al título, recibirá desde las 19.45 y con televisación de TNt Sports a Instituto de Córdoba que ocupa el penúltimo puesto de la tabla de los promedios y por ahora, está perdiendo la categoría.

Desde las 21.45, en Mendoza y con transmisión de ESPN Premium, Boca, alejado de lo más alto de la tabla, se presentará ante Godoy Cruz. También jugarán Tigre-Velez (17 horas por TNT Sports) y Racing ante Barracas Central (18 horas) redondeando una jornada atractiva y que promete entregar definiciones.



OTRO PASO RUMBO AL TÍTULO



River lidera el torneo con 47 puntos, a siete del escolta Talleres de Córdoba (40), y lleva cuatro partidos seguidos sin derrotas en el torneo local y nueve triunfos consecutivos en el estadio Monumental, entre la competencia doméstica y la Copa Libertadores. El sábado pasado derrotó 1 a 0 a Defensa y Justicia con una actuación irreprochable, acaso la mejor del ciclo de Martín Demichelis como director técnico.

Por su parte, Instituto decayó tanto tras un comienzo aceptable, que debió cambiar su técnico (Diego Dabove dirigirá por segunda vez) y se encuentra en la penúltima posición de la tabla de promedios. La necesidad de sumar puntos para zafar de esa incomodidad lo pone de cara a un partido complicado ante el mejor equipo del torneo. Pero la "Gloria" seguramente no saldrá a defenderse.



ESTUDIANTES Y SAN LORENZO

QUEDARON A MANO EN LA PLATA



San Lorenzo rescató anoche un punto gracias al penal que atajó su arquero Augusto Batalla tras igualar como visitante 1 a 1 frente a Estudiantes, en un resultado que no le sirvió mucho a ninguno de los dos equipos en sus aspiraciones por pelear la punta.

En un partido por la vigésimo primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Santiago Ascibar, a los 21 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el "Pincha", mientras que Adam Bareiro, a los 13 del complemento, empató para el conjunto "azulgrana".

En la última jugada del encuentro, Batalla le desvió un penal a Benjamín Rollheiser y mantuvo así el 1 a 1 para un San Lorenzo que sumó su quinto cotejo sin poder ganar.

Por otro lado, los dirigidos por Eduardo Domínguez no pierden en condición de local desde la tercera fecha cuando cayeron 2 a 0 frente a Lanús.

En otro encuentro, Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima (La Plata) protagonizaron un final emotivo, pero finalmente se tuvieron que conformar con igualar 0 a 0 en Santiago del Estero. Con este empate, en el que los arqueros de ambos equipos fueron las figuras, los dos elencos sumaron un punto y se mantiene bastante alejados de la zona de descenso.