9 de Julio, con todo confirmado para enfrentarse a Boca Unidos

9 de Julio se alista para jugar su último compromiso como local en esta segunda rueda del torneo Federal A, en su zona D. El sábado recibirá en el estadio Germán Soltermam a Boca Unidos de Corrientes, encuentro que comenzará a las 15hs y será arbitrado por Pablo Núñez. Los asistentes serán Gabriel González y Oscar Bono, mientras que Santiago Schmoll vendrá como cuarto árbitro.

El sanjuanino Núñez fue el árbitro de la primera final ante Atenas de Río Cuarto, en San Francisco, en el pasado Torneo Regional Amateur. Aquella tarde los cordobeses se impusieron por 1-0 con un polémico tanto de Nicolás Parodi.

Vale recordar que el conjunto dirigido por Maximiliano Barbero viene de igualar 1 a 1, y de manera agónica, con Juventud Antoniana de Salta. En relación al 11 inicial que presentó el León en su último encuentro, probablemente, tenga un par de modificaciones y este jueves el DT podría empezar a perfilar el equipo.



LOS OTROS PARTIDOS DE LA ZONA



Viernes 23/06: 15.30hs San Martín de Formosa vs Gimnasia y Tiro de Salta (Lucas Cavallero); 22.00hs Central Norte de Salta vs Juventud Antoniana de Salta (Jonathan Correa). Sábado 24/06: 16.30hs Sarmiento de Resistencia vs Crucero del Norte (Francisco Acosta). Libre: Sol de América de Formosa.