“Mi objetivo es sumar minutos y hacer goles”

Nazareno Fúnez es una de las dos incorporaciones que realizó Atlético de Rafaela en el reciente mercado de pases de la Primera Nacional, la otra fue el rafaelino Agustín Bianciotti. El delantero llegó a préstamo desde Newell’s con el principal objetivo de sumar minutos, algo que en la ‘Lepra’ no venía teniendo, y aportar goles, lo que desea todo delantero.



“Llego con el objetivo de sumar desde donde me toque, estar a disposición del grupo y hacer goles”, indicó en su primer contacto con la prensa el rosarino de 22 años.



“Me encontré con un grupo trabajador, con muchas ganas, todos chicos, buenas personas, me recibieron muy bien, todos se portaron realmente muy bien”, indicó tras sus primeras horas en su nuevo club.



Una de las referencias, a la hora de ir a buscar Fúnez, quien disputó 25 partidos en la primera de la ‘Lepra’ (entre Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina) fue el ayudante de campo de Ezequiel Medrán, Iván Quadrini.



“Iván me tuvo en inferiores en Newell’s”, señaló Fúnez, que luego reconoció: “A principio de año se había dado una oportunidad, no se pudo dar, pasaron estos seis meses y no lo dudé, necesitaba salir a jugar. Atlético es un club muy grande, muy lindo y será una buena oportunidad”.



Desde la llegada del Gringo Heinze a Ñuls Fúnez prácticamente no tuvo oportunidades, apenas 33 minutos en el año. Motivo por el cual buscó un nuevo rumbo. A la hora de analizar sus pasos en el elenco rosarino comentó: “Lo evalúo bien, fue de menor a mayor, salvando estos últimos meses que no me tocó estar presente en los partidos, desde que debuté tuve una evolución bárbara y en estos meses me tocó quedarme afuera, necesitaba volver al rodaje”.



En su primer contacto con el nuevo cuerpo técnico el delantero indicó que Medrán le pidió “que esté dentro del área, que sea esa punta de ataque, una referencia entre los dos centrales” y suma grandes chances de meterse entre los 20 para el juego del próximo domingo ante Atlanta. “Estoy a disposición del técnico, para lo que decidan. Es la ilusión y las ganas que tengo, poder aportarle goles al equipo lo antes posible”.



Y para cerrar su presentación, Nazareno se describió como un “centro delantero de área, aguantador, pivoteador, y esperemos que en estos partidos goleador”.



Vale recordar que Fúnez, formado en las inferiores rojinegras, jugará en la Crema a préstamo por una temporada, sin cargo ni opción de compra. Además, Newell’s tiene la posibilidad de efectuar una repesca en enero del próximo año.