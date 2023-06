9 de Julio y Libertad, a mano

Anoche se puso en marcha la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que jugaron 9 de Julio y Libertad de Sunchales en el estadio Germán Soltermam.

El encuentro terminó igualado 0 a 0 y de esta forma ambos elencos se mantienen invictos en el certamen, ya no con puntaje ideal.

En el cotejo de Reserva el León se impuso por 2 a 0.

La actividad continuará esta noche y la fecha se jugará de la siguiente manera.



Jueves 22/06: 21.00hs Atlético de Rafaela vs Argentino de Vila, 21.30hs Unión de Sunchales vs Deportivo Josefina.



Viernes 23/06: 22.00hs Deportivo Ramona vs Argentino de Humberto.



Domingo 25/06: 13.30hs Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao; 15.30hs Brown de San Vicente vs Ben Hur, Deportivo Tacural vs Peñarol, Florida de Clucellas vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 7, puntos; Libertad 7; Sportivo Norte 6; Peñarol 6; Ben Hur 4; Arg. Quilmes 4; Ferro 4; Josefina 4; Tacural 3; Unión 3; Florida 3; Atlético de Rafaela 1; Dep. Ramona 1; Brown 0; Atlético María Juana, Deportivo Aldao; Argentino de Vila; Argentino de Humberto.