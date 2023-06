Con la defensa negando “el relato” de los hechos, comenzó un juicio oral

A partir de las 8.15 de la mañana de ayer, en la Sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, dio inicio el juicio oral y público a un hombre de 34 años, identificado como MJE, juzgado por haber presuntamente provocado la muerte de seis personas en un siniestro vial ocurrido en jurisdicción de la localidad de Sunchales, concretamente en el Km 258 de la Ruta Nacional 34 el sábado 1 de junio de 2019.

Presidió esta audiencia el juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia Dr. Gustavo Bumaguín, siendo el Tribunal unipersonal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por la fiscal Dra. Lorena Korakis, quien se desempeñó en sintonía con la Querella, constituida por los Dres. Lucía y Rodolfo Zhender y Alejandro Mognaschi, en representación de las familias damnificadas. Finalmente se comportó como defensor técnico del imputado el abogado santafesino Miguel Rodríguez Ortiz de Rozas.



PRIMER DÍA

El primer día del juicio comenzó con los alegatos de apertura de la fiscal Korakis, de la Querella y de la Defensa. Posteriormente se dio lugar a un debate con discrepancias sobre si algunos testigos podrían prestar declaración testimonial a través de la plataforma de videoconferencias Zoom o debían hacerlo presencialmente.

En este punto la Fiscal presentó su postura sobre que “la utilización de Zoom es sólo para casos excepcionales”, en tanto que el defensor defendía la postura de las videoconferencias ya que una de sus testigos fue madre recientemente y otro debía someterse a operaciones quirúrgicas. La oposición se mantuvo por igual en su postura entre Fiscalía y Querella: “todos los testigos deberían declarar de manera presencial”.

Finalmente el juez Bumaguín resolvió en este punto: “Le tengo que dar las razones al defensor en cuanto a la asistencia a este debate de los testigos”, por lo que el Juez autorizó a testigos a declarar por videoconferencia en algunos de los casos.



"EQUIDAD"

En este tramo de la audiencia el abogado defensor del imputado pidió “equidad” al Juez, e inesperadamente arremetió contra la prensa rafaelina por haber publicado el nombre de su defendido y otros datos: “se ha hecho publicidad en todos los medios [rafaelinos] en contra del principio de inocencia de mi defendido”, dijo. Frente a esta acusación, el abogado querellante Dr. Alejandro Mognaschi señaló que, “me siento atacado por el defensor. Yo no fui a la prensa”, en tanto que la fiscal Korakis declaró: “el defensor está cometiendo un exceso porque no podemos controlar lo que publica la prensa”, dijo.

Finalmente intervino el juez Bumaguín quien defendió el papel de la prensa local puntualmente en un título donde se anunciaba la realización del juicio oral a partir de ayer. “El título dice ´juzgarán´ y no ‘condenarán’, en tanto que las fotos son de Tribunales y del accidente”, dijo atinadamente el juez dando por cerrada la controversia sobre este punto.

En este aspecto, desde este Diario se deja aclarado que la información sobre este siniestro vial ya fue de estado público en el año 2019 cuando ocurrió el hecho, y que esa información -y las fotografías- sobre el accidente fueron ampliamente difundidas por diarios nacionales y distribuidas por agencias de noticias de todo el país, entre ellas Noticias Argentinas (NA) -como es el caso de LA OPINIÓN-; por eso resulta inexplicable que la Defensa cuestione el papel de los medios de prensa de la ciudad de Rafaela por haber anunciado que comenzaría este juicio oral. La fotografía del accidente publicada por este medio fue distribuida nacionalmente por la agencia Noticias Argentinas (NA).



ALEGATO DE LA

FISCAL KORAKIS

En el primer alegato, correspondiente a la fiscal Lorena Korakis, esta pidió cinco años de prisión efectiva para el imputado y que sea inhabilitado para la conducción de vehículos con motor por el término de siete años.

En el inicio de su relato, la Fiscal hizo hincapié en que “es un caso que generó conmoción social y repercusiones a nivel nacional por la gravedad del hecho que consideramos evitable, y gravedad en cuanto al resultado muerte de todos los ocupantes de una camioneta, integrantes de una sola familia, entre ellos una niña de 4 años de edad”. Asimismo destacó que hubiera sido evitable el accidente si no hubiese sido por “la conducta imprudente, negligente y antirreglamentaria del conductor del camión, en este caso del acusado MJE”.

Seguidamente destacó que la Fiscalía probará el hecho (ver subtítulo “Hechos”), ocurrido “en el km 258, próximo al acceso a calle San Juan de la ciudad de Sunchales”; destacó que el imputado conducía “bajo el efecto del consumo de cocaína y violando el deber de cuidado que le exigía conservar su carril de circulación, y evitar maniobras generadoras de un riesgo no permitido, adoptar recaudos de reducción paulatina de velocidad en un cruce de caminos y proximidad de zona urbanizada”.

Así, continuó Korakis, en condiciones de oscuridad en ese momento, invadió el carril de circulación de dicha ruta correspondiente a la mano contraria, y de tal modo embistió de forma frontal a la camioneta marca Chevrolet, cuyo conductor circulaba hacia el norte por su debido carril y fue sorprendido sin posibilidades de maniobrar para evitar el impacto. “Así MJE causó la muerte de todos los ocupantes de la camioneta”, dijo.

Concluyó: “Esta Fiscalía acusa a MJE como autor penal y materialmente responsable del hecho así atribuido, calificado como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por estar bajo los efectos de estupefacientes, y por haber sido más de una las víctimas fatales”.



ALEGATO DE

LA QUERELLA

Luego de la fiscal, y en representación de los querellantes, el Dr. Rodolfo Zhender tomó la palabra diciendo que, “la querella coincide en su totalidad con los términos expuestos por el órgano fiscal”.

Dijo también que a lo largo de este debate se va a demostrar la culpabilidad de MJE en el accidente de tránsito, “que condujo con exceso de velocidad sin respetar la señalización existente, las líneas demarcatorias y la de velocidad máxima, sin tomar la precaución que exigía la nocturnidad, las características del camión con semirremolque”.

Zhender agregó luego que “el imputado no estaba en la plenitud de sus condiciones psicofísicas por el tiempo de manejo que venía desarrollando, y la consecuente fatiga”. Por lo que “invadió la mano contraria impactando contra la camioneta y causando la muerte de sus ocupantes”. Por todo lo dicho la Querella pide la misma pena que la Fiscalía.



ALEGATO DEL

DEFENSOR

A su turno hizo uso de la palabra el abogado defensor de MJE, Miguel Rodríguez Ortiz de Rozas, quien esgrimió que, “la Defensa niega todo el relato realizado por la Fiscal como la Querella”.

Asimismo argumentó que, “la Defensa en base a la experticia de peritos de parte demostrará en forma fehaciente que el causante del accidente fue la camioneta que se cruzó de carril”, dijo.

Asimismo sostuvo que, la Defensa demostrará “que no hubo consumo de cocaína”, y que “no hay testigos directos del evento. La mayoría de los testigos son de oídas o posteriormente al accidente. Por eso la resolución de este tema será en base a la ciencia y no al relato”, dijo el letrado.



DECLARACIÓN

DE TESTIGOS

Por último, luego de finalizados los alegatos de apertura de las partes, comenzaron las rondas de testigos, quienes brindaron declaración testimonial.

Cerca de 10 testigos declararon ayer, todos presentados por la Unidad Fiscal Rafaela. Estos testimonios presentados corresponden a personal policial que llegó al lugar del hecho en los primeros momentos, y también declaró parte de la comisión de Policía Científica sobre su trabajo.



HECHOS

La fiscal indicó que “el sábado 1 de junio de 2019 entre las 23:30 y las 23:45, el acusado llevó a cabo su conducta delictiva mientras conducía de norte a sur un camión marca Scania con semirremolque tipo carretón”.

En tal sentido, relató que “mediante una maniobra imprudente, negligente y antirreglamentaria, invadió el carril contrario y colisionó con una camioneta marca Chevrolet modelo S-10 tipo Pick-Up doble cabina que no pudo evitar el impacto y que circulaba con sentido contrario”.

“Como consecuencia del siniestro vial, perdieron la vida la persona que manejaba el vehículo de menor porte y sus cinco acompañantes”, que se desplazaban con las medidas de seguridad correspondientes.

La representante del MPA afirmó que “el acusado actuó bajo los efectos de estupefacientes y violó el deber de cuidado”.

Al respecto, explicó que “en tanto chofer de un camión, debía conservar el carril de circulación; evitar maniobras generadoras de riesgos no permitidos; adoptar recaudos de reducción paulatina de velocidad ante cruces de caminos y proximidad a zonas urbanizadas; atender a la evolución del tránsito, y aumentar la precaución frente a las condiciones de nocturnidad”.

Según publicó LA OPINIÓN en la crónica de aquel día, “ambos vehículos colisionaron frontalmente, y el rodado mayor era conducido por MJE de 30 años oriundo de la localidad de Montes de Oca -en el sur de nuestra provincia- mientras que en la camioneta viajaba una familia de la zona”.

Los difuntos, que viajaban en la camioneta Chevrolet S-10 fueron identificados como: el conductor, Javier Alejandro Arró, y Gabriela Noemí Heimann, ambos residentes en Ataliva; Manfred Heimann y Rita Francisca Toldo, ambos residentes en Sunchales; Emilia Giletta Heimann, residente en Santa Rosa, La Pampa; y una niña de 4 años, Amparo Herrera Heimann, residente en la ciudad de Rafaela.

El conductor del camión, identificado como MJE, de 30 años en ese entonces, oriundo de la localidad de Montes de Oca resultó ileso.