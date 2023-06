Se viene una nueva edición de la Copa Ciudad de Rafaela de fútbol femenino

Se viene una nueva edición del torneo de fútbol femenino amateur ‘Copa Ciudad de Rafaela’. El mismo se llevará a cabo el próximo sábado 24 y domingo 25 de junio en las canchas del club Atlético de Rafaela, en el predio del Autódromo.

Dicho certamen, que es organizado por la Municipalidad de Rafaela, a través de la secretaría de Desarrollo Humano, la subsecretaría de Deportes y Recreación y el DIAT, contará con la participación de 26 equipos.

Anoche, en el Salón Verde Municipal, y con la presencia del intendente de la ciudad, Luis Castellano, y los representantes de mencionadas áreas municipales, Myriam Villafañe e Ignacio Podio, más delegadas y delegados de los diferentes equipos inscriptos, se llevó a cabo el sorteo del respectivo fixture.

Mediante este tipo de torneos, desde el Estado local se busca fomentar y visibilizar el fútbol femenino, disciplina que viene mostrando un importante crecimiento en la ciudad y la región en los últimos tiempos.

La actividad, en su primera jornada de competencia, está programada para comenzar a jugar a las 14 hs. Cada equipo contará con 7 jugadoras y 3 suplentes y no podrán participar aquellas que durante este 2023 hayan jugado para algún club de Liga Rafaelina de Fútbol. Habrá una Copa de Oro y otra de Plata y premios para el 1º y 2º de ambas copas, más un bolso con elementos de entrenamiento para los elencos participantes.

La entrada será libre y gratuita. Habrá servicio de cantina.



UN EVENTO PARA

TODA LA FAMILIA

“Estamos muy contentos al tener tantas mujeres que van a participar del torneo y sabiendo que este evento que organiza la Municipalidad de Rafaela, es algo muy esperado por ellas”, señaló Myriam Villafañe, que luego agregó: “Estamos con muchas expectativas y entendiendo que el fútbol femenino mueve familias completas, esperando un fin de semana muy activo”.

El fútbol practicado por mujeres muestra un notorio crecimiento en Rafaela y la región, y al respecto, la encargada de la secretaría de Desarrollo Humano de la ciudad, indicó: “Es un deporte que desde hace un tiempo viene creciendo. Cuando se abrieron las inscripciones, en poco tiempo se anotaron los 26 equipos y eso fue algo que no dejó de sorprendernos”.

Para el cierre, Villafañe declaró: “Es un desafío para nosotros, la organización y poder brindarles el evento que se espera. No es sólo una competencia sino que un evento mucho más familiar, compartir, mostrar lo que todo lo que vienen desarrollando y entrenando en el año”.