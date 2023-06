Marc Márquez estará compitiendo en Assen

Luego de su accidentado fin de semana en Alemania, el español Marc Márquez volverá a subirse a la RC213V del Repsol Honda Team para competir en la octava fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo.

La cita de Assen es conocida por sus intensas batallas en el circuito de 4,54 kilómetros. El diseño de la pista a menudo mantiene a varios pilotos luchando juntos.

Márquez ganó dos veces en Assen en la clase "reina" y solo una vez terminó fuera del podio, en 2021. El múltiple campeón y el equipo llegan con expectativas realistas y saben que será otra fecha centrada en las mejoras y el futuro.

"Llego a Assen con ganas de dejar atrás el duro fin de semana de Alemania. Tenemos una carrera más antes del receso veraniego y el objetivo es recopilar muchos y buenos datos para que los ingenieros puedan trabajar durante estas dos próximas semanas", expresó Marc.



CORRE LECUONA

En el otro lado del box, Iker Lecuona hará su segunda aparición del año con el Repsol Honda Team.

Joan Mir seguirá recuperándose con el objetivo de volver a la acción en el GP Monster Energy de Gran Bretaña totalmente en forma tras un complicado inicio de temporada.

Lecuona debutó con el Repsol Honda Team en Jerez en el pasado GP de España, cerrando un fin de semana consistente y terminando tanto el Tissot Sprint como la carrera.

En 2022, el piloto de 23 años subió por primera vez al podio de WorldSBK en el circuito neerlandés.

"En primer lugar, quiero desear a Joan lo mejor en su recuperación. Me hace mucha ilusión volver a formar parte del equipo, es un verdadero honor. Assen me gusta, allí conseguí mi primer podio en WorldSBK, así que espero tener un buen fin de semana como en Jerez. Todavía me estoy recuperando de la caída de Misano, así que también será un buen test físico", sostuvo Lecuona.



REGRESA BRADL

Honda presentará un cuarteto de pilotos muy renovado este fin de semana en el TT Motul de Assen.

Tras confirmarse que Iker Lecuona sustituirá al lesionado Joan Mir como compañero de Marc Márquez en las filas del Repsol Honda Team, ahora ha llegado el turno de anunciar el movimiento llevado a cabo por el LCR Honda, donde Stefan Bradl suplirá al convaleciente Alex Rins.