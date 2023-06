Médicos se suman a docentes de Santa Fe y hoy van al paro

Los gremios que nuclean a médicos y profesionales de la salud de la provincia de Santa Fe confirmaron la adhesión al paro de 24 horas de este jueves, sumándose a la decisión ya adoptada por los gremios de FESTRAM, ADUL, CTA y AMSAFE, quienes ya manifestaron su solidaridad ante los episodios de violencia en Jujuy, con lo cuál hoy no habrá clases en toda la provincia, en adhesión y apoyo a la medida convocada por CTERA. De todos modos, en Rafaela algunos docentes dictarán clases con normalidad en algunas escuelas y no compartirán esta medida de fuerza. Por su parte, y llamativamente, el gobierno santafesino no se pronunció acerca de esta medida que tomaron los docentes públicos, aunque el gobierno porteño informó ayer que se le descontará el día a los docentes que adhieran al paro de 48 horas decretado por los gremios ADEMYS y UTE en solidaridad con sus colegas de Jujuy, en el marco de los incidentes registrados en esa provincia. A través de su cuenta de la red social Twitter, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, advirtió que "Gremios docentes de CABA que hacen paro por lo que sucede en Jujuy se les descuenta el proporcional del salario por día no trabajado".

Mientras tanto, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) seccionales Norte Centro y Sur de Santa Fe informó la adhesión "a la medida de fuerza realizada por los compañeros y compañeras de los demás sindicatos provinciales en todo el territorio santafesino el próximo jueves 22 de junio".

Desde el sindicato de médicos informaron que "motiva dicha adhesión la preocupante situación de inseguridad que aqueja a todos los trabajadores de Santa Fe y la ola de violencia que se vive y sufre a diario, no solo en los lugares de trabajo, sino en la calle en general". Advirtieron que "la medida de fuerza será por 24 hs en todos los hospitales, SAMCOs y centros de salud pertenecientes a la órbita provincial, sin concurrencia a los lugares de trabajo y con atención solo de guardias mínimas".

En la misma línea, SIPRUS (Sindicato de Profesionales de la Salud) informó que se suma al reclamo contra la violencia y la inseguridad.

Además, comunicó que adhiere al paro nacional "de los profesionales de la salud, de docentes de todos los niveles educativos, de trabajadores del estado y de otros sectores, en solidaridad con el pueblo de Jujuy que sufre la represión y criminalización de la protesta social cuando reclama por aumento salarial, contra el ajuste y por sus recursos naturales".

Y apuntan: "Como trabajadores no podemos permitir el avance sobre los derechos conquistados, rubricados en la Constitución nacional (como el derecho a huelga), modelos que se quieren instalar para garantizar salarios de miseria y un pueblo resignado y desmovilizado".