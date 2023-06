Investigadores crearon un dispositivo para evaluar el grado de compactación del suelo

De la fertilidad y la estructura del suelo depende la producción de cultivos. Para su desarrollo es clave que las raíces puedan pasar correctamente entre la tierra para absorber agua, oxígeno y nutrientes. De lo contrario, se ven afectados los rendimientos de las cosechas.

Con el objetivo de brindar herramientas al productor que simplifiquen la toma de decisiones, un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y el INTA desarrolló un dispositivo para evaluar el grado de compactación del suelo que cuenta, además, con un sistema de guiado automático.

De acuerdo con Andrés Moltoni, investigador del INTA, ingeniero y docente en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UNM, “es clave que el productor conozca el grado de compactación del suelo para tomar buenas decisiones y evitar las pérdidas”. Para esto se desarrolló un instrumento, llamado penetrómetro, que, de forma rápida y precisa, mide la estructura del suelo y evalúa el grado de compactación, datos que permiten mejorar el rendimiento de las cosechas.

Según detalló, el dispositivo cuenta con un sistema de guiado por GPS que le indica al agrónomo en qué partes del lote debe realizar las mediciones. “Desde una computadora so teléfono celular se puede planificar, a partir de información previa e imágenes satelitales, dónde tomar las muestras en un campo. Esos puntos georreferenciados se bajan al dispositivo y, una vez en el terreno, te guía hacia dónde ir, con indicaciones en pantalla y la cantidad de repeticiones a realizar por muestreo”, explicó.

“El dispositivo brinda información certera que permite evaluar cuándo tomar la decisión de remover la tierra, tarea que no se suele hacer siempre porque se requieren muchos recursos, tales como entrar con un tractor al campo, consumo de gasoil, tiempo y usar máquinas especiales para descompactarlo”, detalló Moltoni.

“Es una herramienta fundamental para momentos clave previo a la siembra”, subrayó el especialista y reconoció que, si bien ya existen dispositivos similares en el mercado, son importados, lo que dificulta y encarece su acceso. Además, no cuentan con el sistema de guiado a campo e incluso, algunos, ni siquiera poseen GPS para georreferenciar las muestras.

“Por esto, los investigadores de la carrera Ingeniería en Electrónica de la UNM, en colaboración con el INTA, decidieron crear dicho instrumento con piezas que se consiguen en el país y le incorporaron un sistema de guiado y un GPS”, explicó Moltoni.

En este sentido, recordó que los investigadores tenían como objetivo el desarrollo de un instrumental para agricultura de precisión. “Para saber qué íbamos a desarrollar, realizamos una búsqueda de cuáles eran los instrumentos más utilizados y cuáles no se fabricaban en la Argentina”, explicó Moltoni y celebró el logro que fue patentado en 2019.

“Ahora que tenemos el desarrollo y la patente hay que buscar una empresa nacional que quiera fabricar este dispositivo en masa para que llegue a los productores”, concluyó.