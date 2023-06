Mientras avanza el trigo, quedan lotes de soja que no se cosecharán

Hasta ayer, que en Rafaela cayeron unos pocos milímetros, en la región de estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se habían sembrado un 65 % de la superficie estimada inicialmente para el trigo de esta nueva campaña, según informó el Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe. Dicho escenario también permitió que continúe el proceso de cosecha de soja tardía, algodón y maíz tardío.

Respecto al proceso de cosecha de la soja tardía, en todos los departamentos del SEA, se vio favorecido por las características climáticas estables y las bajas temperaturas de los últimos días. “Pero surgieron algunas dudas por las condiciones de los cultivares, como consecuencia del daño registrado después del déficit hídrico y el estrés térmico soportado durante el ciclo”, agrega el informe. “Se observaron lotes con chauchas abiertas, granos manchados, desarrollo de cebadilla criolla y también, soja emergida”, puntualiza el SEA.



RINDES PARA EL OLVIDO

Los rendimientos de esta oleaginosa no superaron los 3-5 qq/ha, por lo que se evaluó en cada predio el “costo-beneficio” y en muchos casos se resolvió la no recolección de la oleaginosa para no incurrir en pérdidas económicas o desgaste inútil de la maquinaria.

“Hasta la fecha se alcanzó un grado de avance del 90 %, con un adelanto intersemanal de 5 puntos y un retraso de 10, comparado con la campaña pasada”.

Según el relevamiento por zonas, los rendimientos promedios no variaron: “Sur (departamentos San Martín y San Jerónimo), entre 6 - 8 qq/ha hasta 14 – 16 qq/ha, con lotes puntuales de 22 a 25 qq/ha, ya con la cosecha finalizada en un 100%; Centro (departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital), entre 3 - 5 qq/ha hasta 12 - 15 qq/ha y lotes puntuales de 17 a 18 qq/ha, con un avance que alcanzó el 95 %; y Norte (departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado y norte de San Javier), 7 – 9 qq/ha hasta 21 – 22 qq/ha y lotes puntuales de 28 qq/ha, donde se avanzó hasta el 85 %”.



MAÍZ TARDÍO

Las heladas del período permitieron que un alto porcentaje de lotes de maíz tardío ingresaran al estado de senescencia, pero, restaría la pérdida de humedad de los granos, para su total recolección. En algunas zonas continuó el proceso de cosecha que había comenzado la semana anterior.

Hasta la fecha se alcanzó un grado de avance del 5 %, con un adelanto intersemanal de 5 puntos y un retraso de 20, comparado con la campaña pasada.



Los rendimientos promedios obtenidos oscilaron en mínimos de 7 - 9 qq/ha a máximos de 21 - 22 qq/ha, con algunos puntuales que llegaron a los 30 – 45 qq/ha.

Los valores fueron muy heterogéneos, siempre en relación con los montos de las precipitaciones acumuladas, particularmente, fueron los maizales sembrados en primera instancia los que obtuvieron mejores resultados.

El proceso de picado/embolsado del cereal de segunda para autoconsumo, continuó lentamente porque mejoraron las condiciones ambientales en las áreas de las cuencas lecheras santafesinas. Los rendimientos promedios fluctuaron entre 7 – 9 y 10 m/bolsa/ha.



LA REVANCHA DEL TRIGO

Según informa SEA, es un período con buenas condiciones climáticas que favorecen el continuo movimiento de equipos y sembradoras en toda el área de estudio. El agua útil en la cama de siembra se mantuvo por lo que prosiguió la implantación del trigo en las distintas zonas, registrándose un mayor porcentaje en los departamentos del sur y centro del SEA.

Hasta la fecha se alcanzó un grado de avance del 65 %, unas 292.500 ha, con un progreso intersemanal de 20 puntos y un adelanto de 15, comparado con la campaña pasada.

En el área del SEA, la intención de siembra de trigo alcanzaría las 450.000 ha, por lo que registraría un incremento de 80.000 ha con respecto a las implantadas el año anterior, que fueron 370.000, por lo que se alcanzaría desde el 18 a un 20 % más de superficie cubierta.



AGUA ÚTIL

En la superficie total del área de estudio constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil, en términos promedio, en los primeros 20 cm de los suelos, se encontró con diferentes realidades, desde buena a regular en localidades puntuales y de escasa a nula en otras, como consecuencia de la distribución heterogénea e irregular, de las precipitaciones registradas.



PRONÓSTICO

Para el intervalo comprendido hasta el 27 de junio inclusive, agrega el informe, “los pronósticos prevén desde su comienzo cielo parcial a totalmente nublado, con alta probabilidad de inestabilidad climática, precipitaciones de bajas intensidades, situación que variaría a mediados de hoy jueves 22 a buen tiempo, estable, alternando días soleados y otros parcial a totalmente cubiertos, con temperaturas en leve ascenso hasta el final del período. Las temperaturas fluctuarían entre mínimas de 4 a 21 ºC y máximas de 13 a 31 ºC.

La lluvia caída en el día de ayer, servirá para reafirmar pasturas y apuntalar cereales de invierno ya implantados.