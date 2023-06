Capacitación de FESTRAM en SOEM

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el SOEM se difundió un parte de prensa resaltando la capacitación sindical que ofreció FESTRAM, informe que se reproduce seguidamente.

Tuvo lugar en las instalaciones del Campo de Deportes y Recreación del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales una capacitación sindical dirigida a integrantes de Comisión Directiva y Delegados. Participaron dirigentes de los sindicatos que integran la Regional Noroeste de FESTRAM: Sunchales, San Cristóbal, Ceres, Tostado, Laguna Paiva y comunas de la zona.

Esta capacitación es el primer módulo de cuatro que se llevarán a cabo a lo largo de toda la provincia.

Las asociaciones sindicales no adoptan en todos los países y épocas la misma forma de organizarse y también es verificable que no es universal la modalidad de que sea la ley del Estado la que imponga una forma determinada de organización, tipos, grados, etc , al contrario , es conforme con los documentos internacionales sobre la materia que sean los propios sindicatos los que dispongan al respecto.

En resumen y habiendo observado los distintos problemas que día a día los trabajadores pueden afrontar en los lugares de trabajo, los cuales no deben ser aceptados como parte inevitable de la vida o como insolubles: sino que es necesario comprender la relación de fuerzas que suscitan estos problemas. Es aquí precisamente donde se comienza a comprender qué es un sindicato y para qué fue creado.

La capacitación estuvo a cargo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) en la cual participaron 100 dirigentes de la Regional Noroeste.