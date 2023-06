Mayco Vivas, la alegría del buen regreso en Gloucester y el desafío de Los Pumas

Su regreso a las canchas llegó justo a tiempo para la parte final de la temporada de la Premiership. Mayco Vivas dejó atrás los seis meses de inactividad oficial y dos operaciones en el brazo, con una recuperación que se hizo larga, pero que valió el esfuerzo para conseguir muchos minutos, titularidad en estos partidos de la competencia británica y el premio de la renovación del contrato por parte de Gloucester.

«La verdad que muy contento por haber jugado los últimos cinco partidos con el club, con muchos minutos, me pasó de estar varios meses afuera apenas había llegado por la lesión, hasta me volvieron a operar, pero sacando eso fue muy positivo haber estado en la cancha en esos cinco partidos», expresó en un resumen de sus sensaciones el pilar rafaelino.

En cuanto a lo que significó tener que demorar el regreso a la competencia por una nueva operación, puntualizó que «si, la verdad que era todo contrarreloj por la segunda operación, que por suerte salió rápido y bien para poder volver a jugar a fines de marzo».

En su análisis del roce que sintió en esta parte final del torneo, recordando que también disputó un partido de la Copa de Europa, mencionó que «son partidos durísimos, la Premiership y el de la Copa de Europa que me tocó jugar en el que casi ganamos ante el último campeón, pero es un nivel muy alto, muy exigente, y por eso contento con el desafío de estar jugando allá».

Sin dudas, la confianza que se ganó, Gloucester la ratificó con la renovación, a lo que Mayco expresó que «si, muy contento que me hayan renovado el contrato, se siente el apoyo de parte del club, jugué muy pocos partidos este año y a pesar de todo esto que me hayan querido renovar, nos pone muy contentos junto a mi familia que podamos continuar allí. Es un desafío enorme, porque uno es parte de los mejores torneos a nivel mundial, el prepararse semana a semana para estar dentro del equipo es durísimo y me encanta el desafío».



LA ILUSIÓN CON LOS PUMAS

«Estoy con muchas ganas de tener un nuevo desafío con Los Pumas para ganar un lugar en el equipo dentro del Rugby Championship y el Mundial, con la ilusión de estar en ese lugar», se refirió el forward ante la primera consulta sobre la cercanía de las concentraciones con el seleccionado.

Mayco, sobre las exigencias de los trabajos como factor preponderante para el rendimiento, destacó que «más allá de las prácticas, lo que te termina poniendo en cancha son los entrenamientos, y luego confirmarlo en los partidos, porque podés ser el mejor en los entrenamientos pero si luego no se ve reflejado en los partidos no sirve».

Vivas además se siente con confianza por haber retornado justo a tiempo a la competencia: «Si, los últimos cinco partidos en el club me sirvieron muchísimo para volver a tener ritmo y contacto después de seis meses afuera por el brazo, pero siento que no necesito tener 15 partidos en un solo año para poder competir por un puesto y me voy a quedar con eso».



SIEMPRE SE VUELVE A CASA

Como en cada receso, se lo ha visto seguido por CRAR, lo mismo que Pedro Rubiolo, y en ese aspecto comentó que «siempre es un placer venir al club y compartir con los chicos, lo mismo que con el plantel, estar presentes, por allí compartir alguna comida, algún entrenamiento y sentir el apoyo de todo el club y de la Comisión».