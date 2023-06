Fuerte defensa a Morales desde Juntos por el Cambio

Los principales referentes de Juntos por el Cambio se mostraron juntos ayer para defender al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y denunciar al Gobierno Nacional por "la violencia" en esa provincia. Los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa en la sede del PRO junto a diputados y senadores nacionales.

Bullrich inició la conferencia y expresó: "Juntos por el Cambio está aquí para hacer una denuncia muy concreta sobre el accionar del Gobierno Nacional en Jujuy". "Organizaciones financiadas por el Gobierno Nacional llegaron a Jujuy con la intención de generar violencia", resaltó la ex ministra de Seguridad, que agregó que la Nación "dio la orden a las fuerzas federales de no actuar y el pueblo de Jujuy está solo".

"Los mismos grupos en Chaco, encabezados por Emerenciano Sena, están siendo acusados de un femicidio de manera brutal, donde ninguna autoridad ha dicho ni una sola palabra", se quejó Bullrich. A su entender, esta situación muestra cómo "quieren actuar" después del 10 de diciembre si Juntos por el Cambio llega al poder.

"Denunciamos el accionar del Gobierno. El caos es la última herramienta que le queda al kirchnerismo. Es su modus operandi y nosotros no los vamos a permitir, vamos a defender uno por uno los votos", advirtió Bullrich en el inicio de la conferencia de prensa.

Luego habló el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que consideró que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner "alientan la violencia". "Queremos construir en paz y sin ningún tipo de violencia la Argentina", remarcó el diputado nacional.

A continuación, el senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau destacó que la nueva Constitución de Jujuy "impide la violencia y la toma de edificios públicos, algo que el kirchnerismo está reclamando". Además, cuestionó que en Jujuy "se están cortando rutas nacionales y el Gobierno Nacional no impide que se corten".

"Mi solidaridad con Morales y el pueblo de Jujuy. No a la Patria piquetera y a la insurrección. Ratificamos que estamos con la ley y el estado de derecho", afirmó Miguel Ángel Pichetto.

Por su parte, José Luis Espert expresó que "es increíble que el Gobierno Nacional hoy esté atentando en los hechos contra una Constitución recién sancionada en soberanía por el pueblo de Jujuy, esto es un delito".

Para cerrar, Larreta sostuvo que "van a recurrir a la violencia para frenar el cambio" después del 10 de diciembre.

"No van a frenar el cambio", enfatizó el jefe de Gobierno porteño, y aseguró que "el Gobierno Nacional genera la violencia". En tal sentido, dijo que "se encontraron datos que hacen que no haya ninguna duda de la mano del kirchnerismo de estos hechos de violencia".

Los rivales del PRO incluso coincidieron en cuestionar a la CIDH: la ex ministra de Seguridad aseguró que tenía “la cancha inclinada” y el alcalde porteño consideró una “irresponsabilidad” el pronunciamiento.

Los referentes de Juntos por el Cambio se sacaron una foto de unidad en momentos de extrema tensión en Jujuy, donde se dieron incidentes y enfrentamientos con la policía que dejaron decenas de heridos y detenidos.



MACRI

El ex presidente Mauricio Macri comparó los incidentes generados a las puertas de la Legislatura de Jujuy con las pedradas al Congreso en 2017 durante el debate de la reforma previsional.

"Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso", enfatizó Macri en una publicación realizada en su cuenta de Twitter. En ese marco, el ex mandatario sentenció: "Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro".

Macri hizo referencia a los disturbios que se vivieron en las inmediaciones al Congreso de la Nación cuando en diciembre de 2017 se convocó a una sesión especial para debatir la nueva ley de movilidad jubilatoria y se desató una batalla campal frente al Parlamento. (NA)