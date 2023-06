Más de 2,2 millones de turistas se movilizaron el fin de semana largo

Más de 2,2 millones de turistas nacionales y extranjeros se movilizaron por la Argentina durante el fin de semana extra largo y gastaron 106.197 millones de pesos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, según un relevamiento conocido ayer.

Los feriados combinados por el paso a la inmortalidad de los próceres Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano generaron un movimiento turístico de 2.247.966 personas entre el sábado 17 pasado y este martes 20 de junio, de acuerdo con un reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sin embargo, frente al mismo fin de semana XL del año pasado, que también tuvo una extensión de cuatro días, viajó un 3,3% menos de gente, aunque la estadía media fue 3% superior (subió de 3,3 a 3,4 días), según datos de CAME.

En tanto, el gasto total se redujo 2,9% frente al mismo período de 2022, medido a precios constantes, es decir, descontando el factor de la inflación. Los turistas desembolsaron en promedio $13.894 diarios.

El programa PreViaje, por su parte, movilizó unas 140 mil personas y generó $10.070 millones en gastos este fin de semana extra largo.

Salta, Iguazú, San Carlos de Bariloche, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Ushuaia, Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Merlo y Mar del Plata encabezaron los destinos elegidos por los turistas beneficiados por el programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que preside Matías Lammens.

Aerolíneas Argentinas transportó a 222.000 pasajeros en toda su red de vuelos y destinos, es un 26% más que en la misma fecha del año pasado, cuando se movilizaron 176.000 pasajeros utilizando la compañía aérea de bandera.

Los niveles de ocupación hotelera llegaron al 100% en algunos destinos del país, según datos oficiales. A las ciudades mencionadas anteriormente como favoritas de los turistas se sumaron Villa General Belgrano, Cafayate, Tafí del Valle, Colonia Carlos Pellegrini, Tandil y El Calafate, además de otras localidades de Entre Ríos, La Rioja y San Juan, según datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT).

"Con el impulso de la cuarta edición de PreViaje y la fuerte recuperación del turismo receptivo, coronamos dos meses históricos para el sector", dijo al respecto Lammens.

Un atractivo de este fin de semana XL fue la apertura de los centros de esquí que ya se encontraban con nieve. "Mucha gente viajó a las montañas aprovechando las excelentes condiciones para esquiar", sostuvo CAME. En lo que va del año ya suman seis los fines de semana largos: en suma, viajaron 11 millones de personas hasta el momento y gastaron $409.000 millones.

El próximo será en agosto, del 19 al 21, con motivo del paso a la inmortalidad del general José de San Martín (el 17 de ese mes: el feriado se pasa al lunes siguiente), justo después de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el domingo 13 de agosto. (NA)