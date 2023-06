Al menos 70 heridos, uno grave, y 58 detenidos por la violencia en Jujuy

SAN SALVADOR DE JUJUY (NA). - Alrededor de medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 17 detenidos fue el saldo tras los incidentes que se produjeron ayer en las inmediaciones de la Legislatura de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales aprobó la reforma de la Constitución provincial.

Minutos antes a la declaración de la nueva Constitución, se produjo una lluvia de balas de goma, gas pimienta, piedrazos, palos y vallas caídas en las inmediaciones de la Legislatura jujeña. En simultaneo, el funcionario jujeño juró frente al parlamento y, en menos de un minuto, aprobó la reforma.

Ante el conocimiento de lo declarado por el mandatario provincial, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la Legislatura y hasta prendieron fuego algunos sectores y autos que estaban estacionados en las cercanías del lugar y que, previamente, usaron como escudos.

Casi cincuenta heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 17 detenidos fue el saldo de las casi cuatro horas de enfrentamientos entre la Policía de Jujuy y los manifestantes que protestaron contra la reforma de la Constitución provincial, indicaron medios jujeños. Los reclamos y protestas comenzaron a las 11 de la mañana y tras el avance de la Policía, se trasladaron desde la Legislatura hacia la zona de la vieja terminal.

Por otra parte, gremios se dirigieron a la Plaza para diferenciarse de la columna de manifestantes violentos que llegaron hasta incendiar y dar vuelta autos que estaban estacionados en cercanías a la Casa de Piedra. Los manifestantes lograron romper vidrios y avanzar sobre la Legislatura. Prendieron fuego elementos y los arrojaron en el interior del edificio.

Por su parte, efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

La Policía local no pudo contener a los manifestantes, algunos de los cuales ingresaron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura provincial luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas del recinto. En ese mismo momento, los convencionales dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.



ACUSACIONES CRUZADAS

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente, Gerardo Morales, responsabilizó al presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner por los incidentes generados a las puertas de la Legislatura de la provincia en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.

"Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy", remarcó el gobernador a través de sus redes sociales.

Morales hizo referencia al avance de los manifestantes que intentaron ingresar a la Legislatura de la Provincia donde, en su interior, se tomaba juramento de la reformada Constitución jujeña. Afuera, la policía reprimía con balas de goma y gases lacrimógenos.

El precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) culpó además al Frente de Izquierda y al kirchnerismo por los sucesos en las calles de la provincia. "A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy", expresó junto a imágenes que reflejan los disturbios de las protestas.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió al cruce de las acusaciones al sostener: "Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe".

En su cuenta de la red social Twitter agrego: "Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001 declaró el Estado de Sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos".

"Y por favor Morales no mienta más… que hasta James Cameron se dio cuenta", cerró la vicepresidenta en medio de las protestas en Jujuy por la reforma de la Constitución provincial.



En tanto, el presidente Alberto Fernández culpó a Morales, luego de que el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) lo responsabilizó por los incidentes registrados en las puertas de la Legislatura jujeña. "Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite", remarcó el jefe de Estado.

En la misma línea, acusó a Morales de tratar de "imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional", y remarcó que "desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta".

"El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos", planteó el Presidente, al tiempo que exigió "el cese inmediato de la represión" y el llamado a una convocatoria de los actores a "encontrar caminos de diálogo".



LA CGT JUJEÑA

LLAMÓ A UN PARO

En tanto, la CGT regional Jujuy emitió un comunicado para repudiar lo hechos de violencia suscitados y convocó a un paro general por 48 horas para este miércoles 21 y jueves 22. La central obrera local apeló a que se vuelva al diálogo como único camino al consenso. También determinaron en suspender la conferencia de prensa que estaba prevista para el miércoles a cargo de Pablo Moyano que iba a visitar la provincia.

Por otra parte, el aeropuerto de Jujuy estaba cerrado debido a un corte de ruta en la localidad de Perico, y a los aviones que tenían previsto aterrizar allí los desviaron a Salta. Además, los colectivos dejaron de funcionar por los incidentes y no se descartaba se mantuviera esa medida de fuerza preventiva, por falta de seguridad.



LA IGLESIA DE JUJUY PIDIÓ

"DEJAR DE LADO LA VIOLENCIA"

El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, y la Prelatura de la ciudad de Humahuaca instaron a "dejar de lado todo tipo de violencia", en torno a los sucesos de los últimos días en distintos puntos de la provincia. Por medio de una nota titulada "Una jornada triste y para olvidar", el obispado consideró que "Quizás habría que haber empleado más tiempo en el arte de dialogar y no haber llegado a la situación que se generó".

"No podemos estar unos contra otros, sino que todos debemos estar unidos en lo único que interesa que es el bien del pueblo jujeño", añadió el obispo Fernández. Asimismo, subrayó: "Rechazamos toda violencia, venga del lado que venga porque atenta contra la dignidad de cada persona humana y lleva a un punto sin retorno o del que es muy difícil volver".

Por su parte, la Prelatura de Humahuaca dio a conocer otro comunicado en el cual se expresó en términos similares al del obispado y sostuvo la "importancia del diálogo como mecanismo para buscar posibles soluciones a los distintos reclamos y problemas". Además, recomendó "no recurrir a la confrontación y la violencia, recursos y conductas que nunca llevan a buen término cuando se está buscando soluciones a un conflicto".



MARCHA EN BUENOS AIRES

Por su parte, partidos y agrupaciones de izquierda realizaron este martes una marcha en el centro porteño, que culminó en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, para manifestar su repudio a lo acontecido en esa provincia. El Partido Obrero y otras organizaciones sociales cortaron desde el mediodía parte de la Avenida 9 de Julio, incluido el Metrobús, y exhibieron carteles con mensajes como "Fuera Morales" y "Basta de represión en Jujuy". (NA)