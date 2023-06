El Concejo busca un acuerdo en torno al proyecto de refacción de la Terminal

Tras un fin de semana largo llega una semana laboral corta. Al Concejo Municipal le quedan apenas dos sesiones por delante antes del receso de julio y en la agenda le quedan un par de temas importantes. Por eso, más allá de que el viernes pasado se dieron despachos a los proyectos para la sesión de este jueves, los concejales se reunirán hoy a partir de las 9:00 en el marco de la Comisión de Gobierno para reanudar el análisis del proyecto de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, que se ejecutaría con una inversión de 111 millones de pesos que aportaría el Gobierno nacional.

El edificio muestra una evidente falta de mantenimiento. Para los ediles de la oposición la responsabilidad es de la empresa concesionaria -tiene contrato firmado hasta 2029, aunque puede extenderlo diez años más- por no efectuar las obras necesarias para mantener en buen estado la estructura. Para la concesión, las restricciones adoptadas por la pandemia de Covid rompió la ecuación financiera y no hubo ingresos para sostener el plan de obras.

En este marco, el Ejecutivo Municipal firmó en octubre de 2021 un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Nación, que aportaría 100 millones de pesos para refuncionalizar la Terminal. Nunca llegaron los fondos y todo quedó en la nada. El 12 de abril de este año se firmó un nuevo convenio por un aporte de 111 millones, que no alcanza para ejecutar el proyecto inicial de reconversión. Para cerrar el círculo, se requiere el aval del Concejo a este último acuerdo. Pero los ediles opositores insisten en que, a cambio de que el Estado financie las obras que debería haber realizado el concesionario, éste debe asumir responsabilidades en el futuro. Y cumplirlas. Aquí esta trabada la discusión.

"Desde nuestro espacio estamos dispuestos y trabajando para abordar problemas que quienes actualmente nos gobiernan a nivel local evidentemente no están decididos a remediar, puede aparecer algún tipo de principio de solución de parte del actual Intendente, pero que se esfumará seguramente cuando termine el tiempo electoral”, consideró el concejal Lisandro Mársico.

“Incluso hasta es un tema ideológico, no están dispuestos a poner mano firme y aplicar las normas que ya están con los vecinos que permanentemente violan las disposiciones de tránsito, a costa de estar regadas las calles de sangre por los muertos y lesionados en los accidentes, no están dispuestos a solucionar el tema de los lavacoches, que le tomaron la calle al Intendente, no están dispuestos a rescindir el contrato a un concesionario de la Terminal de Rafaela que no hizo más que incumplir con los instrumentos legales vigentes, y que ahora se ampara en servicios que le presta al Municipio para no brindar las prestaciones como corresponde, y así podemos enumerar otras deficiencias”, apuntó Mársico.

“No me puedo olvidar del problema del crematorio, donde la incompetencia y negligencia de los funcionarios de Castellano llegó a su máxima expresión, totalmente culpables de todo este gran problema que se generó”, prosiguió el edil del PDP. “La falta de planificación urbana y social nos está llevando a graves problemas sociales en las áreas del periurbano de la ciudad, pero aquí se mira para otro lado, es la Rafaela que ellos no quieren ver”, sostuvo agregó.

“Estos y otros desaguisados hablan de una falta de planificación que padece Rafaela, temas que se deben abordar y tomar definiciones, se los posterga o se los observa de la tribuna sin entrar a la cancha y resolverlos, por eso deben establecerse políticas de estado y líneas claras de acción que contribuyan a una gobernanza que al final del camino nos devuelva la paz social” alegó el concejal.

“Nos dejan una Rafaela con problemáticas inconclusas, nos dejan una ciudad con temas de larga data sin ni un lineamiento que seguir y por eso estamos trabajando, porque queremos un cambio”, finalizó Mársico.