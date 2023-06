Mañana no habrá clases en escuelas públicas y privadas de la provincia

El gremio de los docentes privados de la provincia de Santa Fe, SADOP, confirmó este martes que se adherirá al paro docente de 24 horas anunciado para este jueves 22 de junio por CTERA, organismo sindical que nuclea a todos los gremios del sector a nivel nacional. "Hacemos paro, habiéndolo decretado nuestro Consejo Directivo Nacional, a raíz de la violenta represión dispuesta por las fuerzas policiales de Jujuy contra la masiva manifestación del pueblo jujeño y sus organizaciones de trabajadores y sectores sociales de esa provincia", le confirmó ayer Pedro Bayúgar, secretario general de SADOP Santa Fe, a UNO.

Con esto, el gremio que nuclea a los docentes privados en la bota santafesina se suma a la adhesión de AMSAFE, el gremio de los docentes públicos, que ya había comunicado su participación en la medida de fuerza, por lo que este jueves 22 de junio no habrá clases en los colegios públicos y privados de la provincia.

Precisamente, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, ratificó este partes el paro docente anunciado para mañana en las escuelas públicas de Santa Fe ante los medios capitalinos, pero que también tiene un capítulo local vinculado a la violencia de las organizaciones narcocriminales que asola a la ciudad de Rosario y localidades aledañas. "El jueves hay un paro de todos los sindicatos de base que formamos parte de la CTERA y AMSAFE va a adherir como adherimos a todos los paros que resuelve nuestra entidad madre. Ese paro está vinculado a la situación que están pasando nuestras compañeras y compañeros docentes en la provincia de Jujuy, que hace varias semanas llevan adelante planes de lucha porque sus salarios están en 130 mil pesos, muy por debajo de la línea de pobreza", explicó el sindicalista en diálogo con Pasan Cosas. Y agregó: "Repudiamos la represión que sufrieron nuestras compañeras y compañeros y nos manifestamos en contra de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, que busca limitar cualquier tipo de protesta o reclamo de las trabajadoras y los trabajadores. Entendemos que es una reforma que atenta contra la Constitución Nacional y que luego se podría intentar imitar en otras provincias", advirtió.

Pero el paro nacional docente de CTERA al que AMSAFE provincial adhiere no es la única convocatoria para este jueves 22 de junio, sino que se superpone con una medida de fuerza anunciada anteriormente para los departamentos Rosario y San Lorenzo y de la que también participarán otros gremios, que conforman junto con AMSAFE la Multisectorial por la Paz en Rosario. "El 13 de junio hemos llevado adelante en las escuelas una jornada en contra la violencia y en defensa de la vida, pero sostenemos que el problema de la violencia no es exclusivo del sector docente o de la educación, sino que es necesario pensar acciones multisectoriales. Por eso AMSAFE participa en la Multisectorial de la ciudad de Rosario y hemos determinado que el próximo jueves 22 va a haber un paro regional en el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo, al que también adhieren otros sindicatos. Y ese día va a haber una muy importante movilización multisectorial y ciudadana", explicó el secretario general de la entidad que agrupa a los docentes de la educación pública santafesina.

Curiosamente, hasta anoche el gobierno santafesino no se había pronunciado con respecto a la decisión que tomaron tanto SADOP y AMSAFE en apoyo a la medida nacional que llevará a cabo mañana CTERA.

Cabe recordar que el lunes, la Confederación de Trabajadores de la Educación convocó a un paro docente ante lo que considera una "grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño", tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia. CTERA explicó que la convocatoria se debe a "la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño" y que reclamará por el cese de la "represión al pueblo jujeño", un "aumento salarial a los docentes" y el rechazo a la "reforma constitucional" de esa provincia aprobada el viernes. La confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la "creciente conflictividad en Jujuy" al "accionar" del gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, a quien denunciaron por "otorgar aumentos por decretos, sin diálogo".

Además, apuntaron contra Morales por impulsar una "Constitución inconsulta y antidemocrática" y reprocharon que "ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión". La CTERA anticipó que el próximo jueves "estará en Jujuy acompañando la histórica lucha de la docencia". Efectivos de infantería de la policía de Jujuy reprimieron manifestantes que cortaban el tránsito en rechazo a la reforma constitucional en la intersección de las rutas 9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma. Veinticinco personas permanecían detenidas en unidades penales del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, tras haber sido detenidas durante la represión.