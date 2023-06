"Belgrano debe ser inspiración y acción en la construcción de un país federal e igualitario"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este martes el acto del Día de la Bandera en la ciudad de Rosario. En la oportunidad, el mandatario provincial destacó que “a Belgrano lo motivaba un profundo amor a la Patria y un ferviente sentido del deber público”, y recordó una de sus frases más célebres: “No oigo los clamores de los particulares, sino el bien general de la Patria”.

Y añadió Perotti: “Belgrano debe ser inspiración y acción en la construcción de una Argentina federal e igualitaria, una Argentina muy distinta a la expresión centralista que, aún hoy, está muy presente con una mirada fría y distante hacia nuestras prioridades y preocupaciones”.

En ese sentido, el gobernador de la provincia remarcó que el centralismo “se expresa cuando la Nación, frente a la criminalidad organizada que avanza, hace años en nuestra provincia, sobre todo aquí en Rosario, no aporta las Fuerzas Federales necesarias para enfrentarlo”. “Necesitamos un país federal donde vivir y producir en el interior no sea más caro. Hoy pagar el combustible, las tarifas de luz, agua, gas y el transporte en una desproporción, no son las expresiones de una Argentina federal”, añadió.

En este sentido, el mandatario rafaelino dijo que “la Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Es imprescindible que desde el gobierno nacional se hagan los mayores esfuerzos y controles en las fronteras donde ingresan drogas y armas que movilizan la violencia en nuestra región. Se necesitan mayores controles y tareas de inteligencia en las cárceles federales y que se combata con fuerza el lavado de los activos”. Siguiendo esta línea, agregó que “siempre hablamos de una manera integral de abordar los problemas de seguridad. Generar trabajo y oportunidades, y mejorar todos los días nuestra institución policial”. El mandatario de la Casa Gris también enfatizó la generación de leyes para que haya más cantidad de juzgados federales en el sur de la provincia para resolver cuestiones legales sobre esta criminalidad creciente. “Ni Rosario por sí sola, ni Santa Fe por sí sola pueden enfrentar la narcocriminalidad con la que hoy, a diario, nos desafían. El legado de Belgrano nos invita a construir una sociedad donde nuestra bandera nos una e iguale, y nos ayude a integrar territorialmente este país y equilibrarlo poblacionalmente. El ejemplo de Belgrano nos debe animar también a dar a nuestra provincia señales claras de unidad frente a los problemas que enfrentamos, forjando los diálogos necesarios para que aún en este contexto electoral que el delito y el narcotráfico son nuestro enemigo común”, subrayó Perotti.

A continuación, el gobernador reflexionó sobre una serie de cuestiones centrales. Entre ellas destacó que “no perder el entusiasmo patriótico es luchar por estas cosas, es alzar la voz en defensa del interior, de un federalismo real y efectivo, de la producción y del trabajo, del cuidado del poder adquisitivo de los trabajadores; es bregar por una Patria que sea nuestro bien común, el lugar amplio y diverso donde todas y todos seamos necesarios para alcanzar un destino de grandeza, sin diferencias ni privilegios”.

Por otro lado, el gobernador recordó “la entrega y valor de aquellos pibes que, con solo 18, 19 años, fueron a defender la Patria, poniendo su vida por esta bandera que hoy nos abraza a todos”; y también destacó a “María Catalina Echevarría por ser la mujer que confeccionó la primera bandera argentina”.

Finalmente, el mandatario provincial consideró que “Rosario es una ciudad símbolo de identidad, pertenencia y unión para todos los argentinos. Una ciudad que siempre se ha hecho cargo de cuidar la memoria de Belgrano y de nuestra bandera”. Perotti finalizó su alocución señalando que: “Hoy, los invito a todos a no abandonar nunca el entusiasmo patriótico, a trabajar unidos por una Santa Fe, por una Argentina que siga avanzando, que siga creciendo, que no vuelva atrás, que siga venciendo sus dificultades, potenciando sus capacidades, educando y, como nuestra bandera, nos una y cobije a todos. Viva la Bandera, viva Rosario, viva la Invencible Provincia de Santa Fe, viva la Patria”.



UN PASO TRASCENDENTAL

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, remarcó que “hoy más de 600 mil chicos de todo el país prometen su lealtad a la bandera, por lo cual es un día muy importante en la vida de la Argentina y trascendental para los chicos y sus familias porque hoy entran en la dimensión colectiva”. Luego, evaluó que “Belgrano fue un grande de la Argentina, que dio su vida por nuestro país y fue uno de los primeros que se ocupó de la educación de los pobres, de las mujeres, de los huérfanos y de los indios”.

A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó que “hace 203 años el general Belgrano se alzaba inmortal y legaba un mandato de lealtad y esta ciudad asumió el custodio de ese legado”. A su vez, añadió que “no hay prioridad más importante que la vida de nuestros chicos y esa vida tiene que ser en libertad y con oportunidad, no hay mayor acto de defensa de esa libertad que defender su educación”, concluyó el intendente.

En tanto que el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín, expresó que “la democracia es un bien muy grande que debemos custodiar, fortalecer y perfeccionar”, y luego pidió que “todos respetemos este modo de relacionarnos como sociedad en el respeto de la dignidad de cada persona y en el ejercicio de sus derechos inalienables”.

Finalmente, el rabino Pablo Lught recalcó que “la Patria se construye en cada conversación y en cada proyecto compartido”, y pidió “que podamos crear y liderar una Nación democrática, justa y equitativa, para que cada uno de nosotros, desde la paz, podamos defender nuestros ideales y concretar nuestros sueños”.