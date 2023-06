9 de Julio recibe a Libertad en el estadio Germán Soltermam

Este miércoles se pondrá en marcha la fecha 3 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán 9 de Julio y el Deportivo Libertad de Sunchales.

El encuentro comenzará a las 21.30hs y se disputará en el estadio Germán Soltermam.



Ambos llegan como líderes y puntaje ideal. El ‘León’ viene de superar 2-1 a Atlético María Juana, previamente le ganó a Vila 3 a 0. Los ‘Tigres’ le ganaron en el debut a Atlético María Juana 7 a 1 y en el segundo capítulo superaron 3-1 a Brown de San Vicente.



Este mismo miércoles se desarrollará la reunión del CD y se confirmará cómo se jugará el resto de la fecha, con la siguiente programación de encuentros: Brown de San Vicente vs Ben Hur, Unión de Sunchales vs Deportivo Josefina, Deportivo Ramona vs Deportivo Humberto, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Deportivo Tacural vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Argentino de Vila, Florida de Clucellas vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 6, puntos; Libertad 6; Sportivo Norte 6; Peñarol 6; Ben Hur 4; Arg. Quilmes 4; Ferro 4; Josefina 4; Tacural 3; Unión 3; Florida 3; Atlético de Rafaela 1; Dep. Ramona 1; Brown 0; Atlético María Juana, Deportivo Aldao; Argentino de Vila; Argentino de Humberto.