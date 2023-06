Se reanuda el fútbol de la Liga Profesional

A partir de las 19:00, Estudiantes y San Lorenzo protagonizarán este miércoles su choque por la fecha 21 del torneo Argentina - Liga Profesional 2023.

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Estudiantes sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Colón. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

San Lorenzo obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Central Córdoba (SE). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

El local se ubica en el cuarto puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (10 PG - 7 PE - 3 PP).

Yael Falcón Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.



JUEGAN EN SANTIAGO DEL ESTERO



Central Córdoba y Gimnasia La Plata se enfrentarán hoy con la obligación de conseguir una victoria para tener chances de ingresar a las copas internacionales de la próxima temporada, en un encuentro válido por la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Alfredo Terrera, de la provincia de Santiago del Estero, con arbitraje de Andrés Merlos y TV a cargo de la señal de cable ESPN Premium.

El “Ferroviario” se encuentra en el 17mo. lugar con 24 puntos y en la última jornada empató sin goles ante San Lorenzo en condición de visitante en el Nuevo Gasómetro. Gimnasia, por su parte, se ubica en la 16ta. posición con 25 puntos, y viene de vencer por 1 a 0 a Huracán en la fecha pasada.



EL RESTO DE LA FECHA



Jueves 22/06: 17hs Tigre vs Vélez, 18hs Racing vs Barracas, 19.45 hs. River vs Instituto, 21.45 hs. Godoy Cruz vs Boca. Viernes 23/06: 19hs Huracán vs Newell's, 21.30hs Argentinos vs Defensa y Justicia. Sábado 24/06: 17hs Unión vs Independiente, 20hs Lanús vs Talleres. Domingo 25/06: 15.30hs Arsenal vs Platense, 19hs Rosario Central vs Colón, 20.30hs Sarmiento vs Atl. Tucumán. Lunes 26/06: 20hs Belgrano vs Banfield.