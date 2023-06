Nuevos eventos en el espacio PLANTA

El próximo sábado 24 de junio, el espacio autogestivo PLANTA propone dos nuevos eventos de la mano de la artista Valeria Mariani.

El primero es un taller experimental de tintas botánicas para papel, en donde se hablará sobre plantas tintóreas y se experimentará el proceso artesanal y sustentable de alquimizarlas para obtener la tinta concentrada, que luego se podrá aplicar en papel, con pinceles, gotas o plumas. Se realizará también una exploración sensible de texturas, colores, olores; se traerá en diálogo al monte, a lo nativo y lo silvestre; se preguntarán sobre cómo nos vinculamos con la tierra que habitamos, y se celebrará utilizando las tintas, la potencia y el placer que trae la elaboración de los propios materiales para artes.

El mismo tendrá lugar en el espacio, ubicado en Reconquista 697, de 10:00 a 15:00. No se necesitan conocimientos previos. Los cupos son limitados y se incluyen los materiales.

Para consultas e inscripciones se podrán comunicar al 3492 - 289654 o vía Instagram: @planta.experienciasvisuales.



El segundo evento es "Gestos salvajes", una instalación que vincula artes visuales, alquimia y naturaleza profunda. Reúne una serie de elementos naturales, texturas, esquemas de color y dibujos realizados en papel, con tintas y pigmentos que la artista elabora a partir de las materias orgánicas que ofrece su entorno silvestre: hierbas, hojas, cortezas, flores, frutos y también arcillas. Esta instalación busca generar una experiencia de inmersión en quien la visita, evocando el monte y los oficios artístico-artesanos que se desprenden del vínculo humano-vegetal-mineral. Estos gestos son parte de una búsqueda personal, que lleva varios años y va tomando diversas formas, en las que practica maneras de habitar y relacionarse con el monte y los espacios silvestres, acercando la aparente dicotomía entre "el taller" y "el afuera" en el hacer artístico. Así, monte y taller intercambian sus roles, se nutren uno del otro, borronean sus límites.

En palabras de la artista: "Observo, huelo, toco. Exploro la impresión directa de elementos naturales "que manchan", y profundizo en procesos artesanales alquímicos que dan por resultado tintas y pigmentos de origen vegetal. A partir de estas elaboraciones genero una cantidad de colores y texturas salvajes que conforman un lenguaje propio".

La instalación se podrá visitar el sábado 24 a las 20:30.



SOBRE VALERIA MARIANI

Nació en Santa Fe en 1990. Es artista visual y profesora de Artes Visuales, por la escuela Juan Mantovani (Santa Fe); actualmente formándose en Arteterapia. Vive en San José del Rincón (Santa Fe). Trabaja como docente en escuelas públicas y ha formado parte de experiencias educativas no formales vinculadas a la Educación Viva. Se ha desempeñado como acompañante en talleres de cerámica dentro de hospitales psiquiátricos.