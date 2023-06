+Feria 2023: Santa Fe Capital, en el mapa nacional de las artes visuales

La tercera edición de +Feria de Arte Contemporáneo se anunciaba como una celebración del arte santafesino, en el marco del 450° aniversario de la ciudad, y el balance que deja habla de una tarea cumplida. “Con un recorrido meteórico, en menos de dos años de existencia, +Feria ha podido consolidarse en el mapa nacional de ferias de galerías de arte, con una contundencia y una originalidad realmente encomiables”, sintetizó el secretario de Educación y Cultura del municipio, Paulo Ricci.

Los alcances del encuentro son un resultado buscado por la Municipalidad, que comenzó a proyectarse entre marzo y abril de este año, con una convocatoria a galerías y proyectos de todo el país. La respuesta permitió contar con la participación de 23 galerías de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba y Catamarca. La producción santafesina se priorizó en esa selección, garantizando la participación de al menos un tercio del total de la ciudad y su Área Metropolitana.

Con cada edición, +Feria fue construyendo un lugar en el calendario de encuentros federales que entre junio y julio incluye a Corrientes, Córdoba y Rosario.

La planta alta de la Estación Belgrano y el Centro Experimental del Color (CEC) dieron marco a la programación que entre el 16 y el 18 de junio, invitó a participar de talleres, visitas y recorridos comentados, performances, conversatorios, presentaciones de libros, música en vivo y circuitos por Museos, Galerías y Espacios de Arte de Santa Fe, además de la actividad de la feria propiamente dicha.



CANTIDAD Y CALIDAD

La subdirectora de Museos y Patrimonio Cultural, Priscila Sandoval, detalló que fueron más de 100 las obras que se vendieron durante +Feria, teniendo en cuenta las que compró el público y las que se adquirieron a través del Programa de Premios en el que participan coleccionistas, instituciones públicas y privadas, y empresas. “Es un buen número, teniendo en cuenta la cantidad de galerías que expusieron y considerando la situación económica y el momento del año, ya que entre mayo y junio se sucedieron ferias en otros puntos del país con una diferencia de 15 días entre una y otra”, consideró.

“Más allá de los números fríos, lo que nos comentaron las galerías y los artistas es que ha sido una muy buena feria”, valoró Priscila Sandoval.



A través del Programa de Premios se distinguieron las siguientes propuestas:

Premios estímulo (no adquisición), otorgados por In Situ, de Joaquín Rodríguez y Abel Guglianone. Con Hernán Worthalter, como jurado invitado.

$200.000 para la artista Guadalupe Carrizo.

$200.000 para Proyecto o Galería: Proyecto Púrpura (Santa Fe).

$200.000 para Proyecto o Galería: Luogo (Rafaela).



PREMIOS ADQUISICIÓN

Josefa Díaz y Clucellas, Municipalidad de Santa Fe. $300.000 para la Serie “La lengua de las piedras”, de Florencia Palacios. La obra ingresa al patrimonio del Museo Municipal de Artes Visuales.

Concejo Municipal de Santa Fe. $200.000 pesos para Daniela Arnaudo por su obra “08”, de la serie “Las aves que gritan”.

El Carmen. $200.000 a Virginia Chouhy.

Santa Fe Arte. $200.000 a Santiago Iriel por su serie “Peces”.

Pilay. $200.000 a Eugenia “Mauge” Suárez.

Sancor Seguros. $200.000 a Carla Brugo.

Casino Santa Fe, en el marco del 450° aniversario de la ciudad. $150.000 por una obra de Armando César Godoy, integrante del histórico Grupo Setúbal.

Ambit Hotel Boutique. $ 150.000 a Ariel Asef.



INICIATIVAS PARA CONTINUAR

Una de las novedades que introdujo esta edición fue la invitación a la Escuela Provincial “Prof. Juan Mantovani” y a la Escuela de Diseño y Artes Visuales (EDAV) del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” para participar de +Feria con su comunidad y, en particular, en un sistema de voluntariado para estudiantes que se sumaron en tareas de producción y asistencia técnica a las galerías.

En este sentido, la subdirectora de Museos y Patrimonio Cultural remarcó el compromiso y la colaboración de las y los estudiantes que participaron en el montaje de stands y exposiciones, así como también en mediaciones con el público para brindar información general y acompañar la instancia de talleres.

Otra propuesta innovadora fueron las visitas mediadas por artistas, gestores y docentes para el público en general: José (Pepe) Volpogni, Rosana “Pitu” Storti, Violeta Mansilla, Joaquín Rodríguez, Natalia Albanese y Raquel Minetti. “El público agradeció mucho esa iniciativa y pedía que la repitamos en futuras ediciones. Esa mediación entre los proyectos y los públicos se presenta también como un gesto amoroso de acercar más a las personas a la práctica del arte contemporáneo, que tiene unas variantes increíbles, con mucho de la historia de cada lugar donde los artistas y galeristas residen”.