Festejo opositor por triunfo de Zdero en Chaco

Referentes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio celebraron ayer la victoria del legislador radical Leandro Zdero sobre el gobernador Jorge Capitanich en las PASO celebradas este domingo en Chaco. A través de sus redes sociales, distintos dirigentes políticos con aspiraciones presidenciales por el espacio enviaron su mensajes con la intención de capitalizar los resultados.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que "los chaqueños le dijeron basta al modelo de impunidad y privilegios del kirchnerismo", y reafirmó su apoyo a Zdero y a su competidor en la interna, Juan Carlos Polini. "No pierdan la esperanza, podemos hacer una provincia distinta", expresó camino a las generales que tendrán lugar en el mes de septiembre.

"Los chaqueños dieron un mensaje contundente en las urnas: quieren recuperar la paz y un gobierno que esté de su lado.

¡Felicitaciones a Leandro Zdero y al equipo de Chaco Cambia por ganar la interna! Junto a Juan Carlos Polini hicieron una elección histórica para JxC", afirmó Larreta en un hilo de Twitter, y agregó: "Los chaqueños le dijeron BASTA al modelo de impunidad y privilegios del kirchnerismo que gobierna la provincia hace 16 años. Acá estamos para acompañarlos y cambiar la provincia y el país para siempre".

En otra publicación, envió además un mensaje a futuro: "También hubo muchos chaqueños que decidieron no ir a votar. A ellos quiero decirles: no pierdan la esperanza, podemos hacer una provincia distinta. Necesitamos escuchar su voz y que la bronca y el dolor se conviertan en poder para construir un futuro mejor para el Chaco. Cuentan conmigo y con todo el equipo de JxC. ¡No están solos!".

En sintonía, la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, también con ansias de competir por el sillón de Rivadavia, planteó que la elección fue "el primer paso para dejar atrás una etapa oscura", y tras mencionar a la fórmula que ganó la interna, destacó la elección en la capital de la provincia. "Este domingo los chaqueños votaron sin miedo y dieron el primer paso para dejar atrás una etapa oscura. Felicitaciones a la fórmula para la gobernación de Leandro Zdero y Silvana Schneider, que se impuso en las PASO", indicó.

"Y también para Roy Nikisch, ganador en Resistencia como precandidato a intendente, y a Ivan Gyoker, como legislador. El fuerte compromiso con el cambio que buscamos se sintió en toda la provincia del Chaco", agregó.

Otro de los referentes de la coalición opositora que destacó "el triunfo histórico de Juntos por el Cambio en Chaco" fue el gobernador de Jujuy y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, quien sostuvo que se trató de "una clara demostración de que el Frente de Todos fracasó". (NA)