Un feriado para remontar barriletes, matear, caminar, correr o bicicletear

"El otoño es la mejor estación para remontar barriletes", afirma con autoridad Diego, tirado sobre el pasto cerquita de la ciclovía de Estanislao del Campo, ahí donde termina el Club Ben Hur y se amplía el espacio abierto. "Me encanta desde niño el barrilete", agrega con una serenidad envidiable mientras sostiene el rodillo con hilo tanza que habitualmente se utiliza en las cañas de pesca. A esa hora el sol brilla amigable entre las nubes que acompañaron a los rafaelinos durante todo el lunes.

"Tengo que alargar la cola para mejorar la estabilidad. Los vientos rotores por momentos complica el vuelo del barrilete", sostiene como un experto que es. Un pequeño sillón y una bicicleta era todo lo que tenía Diego en ese terreno apartado de la ciclovía. Su barrilete, el único en el aire, era el comentario entre quienes caminaban hacia la Ruta 34 o viceversa. "Mirá, que lindo, un barrilete", decían con sorpresa más de un caminante de la tarde del lunes, un día feriado que todos se tomaron con calma.

El dueño del barrilete es Diego Piumetti, quien fue jefe de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V de Policía hasta el 2005, cuando se retiró. Ahora es piloto de avión privado, al igual que su hijo. Y en las búsquedas por Internet surgen numerosas noticias en las que es protagonista, como cuando recibió el Premio SATO (Servicio A Través de la Ocupación) por parte del Rotary Club de Rafaela.

Cuenta que su pequeña obra voladora tiene una luz "como esas que se ponen en la mesa o en los arbolitos de Navidad, de noche se puede ver muy bien". "¿Querés el barrilete? Tomá, hacelo volar" ofrece, solidario, en un lunes sin prisa. ¿A qué altura está? preguntamos. "Y quizás cerca de 30 metros", estima sin moverse de su lugar, contemplando con una enorme paz el cielo.

Más allá, la ciclovía se convirtió en una pasarela superpoblada. Grupos de mujeres de todas las edades caminando a distintas velocidad, aprovechando para charla de amigas. Hombres y mujeres corriendo, algunos con todo el equipamiento que usan aquellos que pueden llamarse runners. Con camperas, con buzos o los más osados con remera solamente.

No faltaron los ciclistas. Aquellos que salieron a bicicletear como actividad recreativa o muchos adolescentes que usan su bicicleta para ir al "campito de las estrellas" o al sector de la UNRaf y el cartel de Rafaela sobre Ruta 34 para encontrarse con amigos.

Con una temperatura de 17°C, la tarde otoñal de un feriado puente de un fin de semana larguísimo fue ideal para disfrutar de los espacios públicos. Y gente al sol, en rondas para compartir música y charla entre mate y mate. En la ciclovía y en la Plaza 25 de Mayo, en especial en las escalinatas de la plataforma donde se encuentra el Monumento al General San Martín.

La Plaza de barrio Pizzurno, como es tradición, concentra a las familias con niños pequeños. Nadie se sacaba la campera gruesa porque cuidar la salud es prioridad en tiempos de enfermedades respiratorias.

Y así transcurrió el lunes hasta que el sol comenzó a bajar en el oeste, la temperatura descendía lentamente y todos empezaron a volver. Fue una despedida del otoño mientras el invierno ya está listo para reinar por tres meses.



INVIERNO BENÉVOLO

Este invierno será "benévolo" con "temperaturas superiores a las normales en gran parte de Argentina", y se espera que comiencen a restablecerse los eventos de lluvia con precipitaciones "superior a las normales", mientras que comenzó la transición al fenómeno del Niño, del que se espera no llegue a ser "intenso o extremo en nuestro país".

Cindy Fernández, meteoróloga y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo a la agencia Télam que "se espera que este año sea distinto al del año pasado, que fue una excepción a la regla, porque el año pasado tuvimos un otoño-invierno bastante más fresco con 0,2 grados por debajo de lo normal".

En la última actualización del Pronóstico Climático Trimestral (PCT), el SMN mostró la tendencia de las temperaturas y lluvias para los próximos meses de junio, julio y agosto. Según detallaron, durante este invierno hay una mayor probabilidad de que se registren, en promedio, temperaturas "superiores a lo normales" en el noroeste argentino (NOA), Cuyo, Litoral y el este de la provincia de Buenos Aires. Mientras que en Córdoba, el oeste de Santa Fe y de Buenos Aires, y La Pampa se presentarán "valores normales a superiores a los normales".

Respecto a las precipitaciones para el próximo trimestre, el SMN señaló que en el extremo norte del país, Córdoba, oeste de Santa Fe y el sur de la Patagonia se esperan lluvias dentro de los parámetros "normales".

Respecto al otoño, el SMN advirtió que la estación fue la más cálida a nivel nacional, junto con los otoños de los años 2015 y 2009, y que el período marzo-abril-mayo de 2023 tuvo una temperatura promedio de 1,27 grados por encima de lo normal desde 1961.

También destacaron que varias localidades del centro y norte del país tuvieron el otoño "más cálido en más de 60 años". Las anomalías más significativas, superiores a 2 grados, se presentaron en el norte de Buenos Aires, Santa Fe, oeste de Entre Ríos, este de Catamarca y gran parte de Córdoba y el centro de Cuyo.