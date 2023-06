Santa Fe muestra un camino: la exportación de lácteos elaborados

Por Luis Chervo



Santa Fe es una de las potencias en lechería y el actual gobierno acompaña ese desarrollo. En esta enorme provincia existen cerca de 3.800 tambos y unas 520 mil vacas que producen el 25% de la leche nacional, con departamentos super productivos como el de Castellanos, con un promedio de 70 millones de litros de leche mensuales, hasta Villa Constitución con el menor potencial, con unos 100 mil litros mensuales, los cuales conforman un promedio anual de 230 millones de litros de leche mensuales, que Santa Fe aporta al consumo nacional y a las exportaciones.

Esto lleva a posicionar a Santa Fe como una de las cuencas lecheras más importantes de Latinoamérica. Pero no solo eso, sino que, a nivel industrial, la provincia concentra a las principales empresas elaboradoras y exportadoras de productos lácteos.

El Ministerio de Producción tiene un control férreo en virtud de cuidar al consumidor, en donde existe un precio de referencia que es informado a diario por las empresas más los valores que determinan su composición y calidad.

El gran desafío de la gestión de Omar Perotti es crear conciencia de la importancia del valor agregado, en la elaboración de quesos, dulces, yogures; y generar condiciones para exportar esos productos, en conjunto de una producción que sea considerada regional con Entre Ríos y Córdoba, que conforman la Región Centro, una verdadera potencia en producción y desarrollo.

En abril de este año, en una carta con la firma de los tres gobernadores, solicitaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, un pedido para que sea considerada esta producción láctea como un “producto regional”.

Esto daría una oxigenación a la producción de leches y derivados, en donde hasta se presume necesaria la eliminación de retenciones a las exportaciones del sector agropecuario en su conjunto, esto en boca de Córdoba fundamentalmente.

Lo que sí se consigue expresar claramente por los tres gobernadores, es que este nuevo régimen, sería de vital importancia para que la producción lechera sea base para consolidar la actividad y que juegue como herramienta para el crecimiento económico de los pueblos y ciudades del interior productivo.

Muchas veces los mismos habitantes de esta Región Centro no valoramos en la justa medida, que somos parte del 70% de los tambos del país, generando exportaciones y divisas para un país que cada día más las necesita.

Durante el 2022 se produjeron 8.100 millones de litros de leche en 7.300 establecimientos, que generaron más de 44.000 puestos de trabajo formales de manera directa, pero solamente existen 260 empresas que procesan y elaboran productos lácteos, lo cual verifica el enorme crecimiento que podemos tener como nuevos volúmenes de venta en el interior y en el exterior.

Sabemos por recorrer nuestra Región Centro, que el estímulo es el que falta, llevado de la mano de mejores circunstancias económicas en general, pongamos en nombre real, falta de estabilidad, falta de moneda, que nada tienen que ver los gobiernos municipales ni provinciales, pero que acompañan a los productores en la forma que de sueño presentan proyectos, que significarán de concretarse, mejoras para ellos y sus familias y riqueza a la Nación.

Lo cierto es que la sequía da malas pasturas, impidiendo la generación de reservas para producir leche durante el invierno, lo cual puede significar una reducción del 15% de producción de leche en toda la región.

De acceder el Estado nacional a reconocer como Economía Regional, nos daría una gran ayuda a las tres provincias, ya que no solo sería una ayuda financiera, sino también asistencia técnica, que nos permita no detenernos en el progreso de los nuevos tiempos, en donde la robótica, la informática, y los nuevos componentes nutricionales ya son presente, dejando de ser futuro.

Claro está que ni Santa Fe, ni Córdoba, ni Entre Ríos pueden suplir la falta de competitividad, que les da el tipo de cambio, las retenciones, pero si se puede avanzar en el diseño de políticas con un nuevo modelo agropecuario, que estimule la producción y no demoremos más en un futuro que nos debe cobijar a todos.

Un ejemplo reciente es Dulce San Ignacio, que se produce en Sauce Viejo, propiedad de tres argentinos. Bertin, Temperley y Reca exportaron a Vietnam un promedio de 805.556 kilos por embarque, que significa una facturación de 2.066.684 millones de dólares anuales.

Ahora, esto no es mágico, es un esfuerzo del gobierno que encabeza Omar Perotti, que la gestión salió por el mundo a vender y dar a conocer la producción santafesina, es un trabajo silencioso y de largo aliento, pero evidentemente que, trabajando seriamente y con sentido común, los logros llegan.