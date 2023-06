La sexta fecha del año se realizará el 2 de julio

SHOW AND POWER

Por estos días se viene trabajando intensamente en el reacondicionamiento del circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

De esa manera se pretende mejorar el piso del óvalo que sirve de marco al Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi" de la categoría Midgets Show and Power.

Sobre el particular, se confirmó que luego de un paréntesis, la actividad se va a reanudar el próximo domingo 2 de junio con la disputa de la sexta fecha, que se desarrollará en horario diurno.

El vigente campeón Matías Audino se impuso en tres finales, Adrián Bonafede ganó en dos oportunidades y en la restante triunfó Gustavo García.

En el Mini Power, en tanto, las cinco carreras disputadas vieron festejar a Gaspar Fler. Las principales ubicaciones de los campeonatos estás ordenadas de esta manera:

Midgets Show and Power: Matías Audino 178 puntos; Gastón Viano 157; Angel Gaggi 138; Rubén Balangero 133; Matías Maina 125; Cristian Mattioli 124; Adriel Viano 121; Ulises García 118; Adrián Bonafede 114; Pablo Baronetto 113; Jeremías Molardo 112; Matías Giordano 111; Leonardo Sterpone 110; Germán Mathier 94; Diego Bruera 88; Andrés Osorio 87; Gustavo García 74; Emiliano Ponzo 54; Matías Baronetto y Héctor Heit 52.

Mini Power: Gaspar Fler 190 puntos; Benjamín Bottazzi 173; Saimon Cuenca 152; Felipe Masuero 147; Alex Ramallo 139; Gonzalo Rinaudo 121; Santiago Maina 119; Thiago Bottazzi 106; Bruno Acosta 102 y Donato Calvi 93.