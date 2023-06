A 48 años del accidente fatal de René Heidegger

Tengo muchísimos recuerdos de ese piloto excepcional que se llamó René Heidegger y que un día como hoy, nada menos que hace 48 años, falleció en Santa Fe, mientras participaba en una competencia motociclística.

No fue en un óvalo de tierra, un dibujo y una superficie que lo convirtieron en poco menos que imbatible, por una destreza casi temeraria que lo llevaron a desafiar las leyes de la física y a ser considerado como el más grande, sin distinción de épocas.

En lo personal, suscribo a esa definición, porque el "Petiso" me dejó marcado con sus maniobras, dignas de un equilibrista circense, pero también con su fuerte personalidad.

Desde mucho antes de aquel fatídico 20 de junio de 1975, cuando perdió la vida en un circuito diseñado en inmediaciones del Club Regatas de la capital de nuestra provincia.

Frecuentaba su taller en Carlos Pellegrini y muchas veces lo acompañaba en los diferentes escenarios de nuestra región, particularmente en el óvalo del Club 9 de Julio, donde la multitud se enrojecía las manos de tanto aplaudirlo.

René sabía que la multitud deliraba en las colmadas tribunas del estadio y para no defraudarla largaba deliberadamente cuando el pelotón ha comenzaba a recorrer la primera curva, sobre calle Bolívar.

El "Alemán", como también lo llamaban al nacido en la vecina localidad de Presidente Roca, devolvía con creces el valor de la entrada.

Eso lo hacía sentir feliz, no solamente a él, sino también a los organizadores, que en el cierre de las concurridas noches del verano sabían que el espectáculo había respondido a los paladares más exigentes.

Eran tiempos en que los pilotos de excepción abundaban y las rivalidades no podían disimularse, aunque todos le reconocían un plus a Heidegger.

Aquel 20 de junio, Día de la Bandera por el paso a la inmortalidad de su creador Manuel Belgrano, cayó un viernes, un día no habitual para llevar adelante una programación mecánica, pero que se aprovechó por ser feriado.

Como lo hizo centenares de veces a lo largo de su excepcional trayectoria, René emprendió por la mañana un viaje sin regreso para correr en el pavimento. No tenía las mismas sensaciones que cuando lo hacía en la tierra, pero aceptó el desafío.

Cuando la llegada del invierno estaba a la vuelta de la esquina, la noticia de su accidente me impactó. Alberto Rigoni me la hizo conocer por vía telefónica, cuando atendí en el control de LT28 Radio Rafaela.

"Beto", con la voz entrecortada, me dijo: "Por favor, llamámelo a Leonelo (Belleze), para que le comente". Fui testigo de ese contacto, obviamente, sin habérselo anticipado a mi maestro periodístico.

La reacción fue la misma que poco antes había experimentado yo mismo. "No te puedo creer", fue lo primero que se le ocurrió expresar al mayor referente periodístico del deporte rafaelino a lo largo de toda su historia.

Era imposible pensar que René Heidegger no haya podido controlar a una máquina con la que estaba virtualmente hermanado. Esa tarde, sin embargo, había un atenuante. Ese medio era algo inestable en el pavimento del circuito santafesino y el campeonísimo no pudo controlar su corcoveo.

La caída, no obstante, pudo haber sido una de las tantas a las que se exponen quienes practican una actividad de riesgo. Pero esa tarde, la fortuna, que tantas veces le sonrió, no estuvo de su lado.

Heidegger salió despedido luego de encontrar un cordón en su desafortunada maniobra y su cabeza terminó golpeando contra un letrero que justamente identificaba al Club Regatas.

El posterior traslado del piloto al Sanatorio Rivadavia respondió a una cuestión de protocolo, ya que las gravísimas heridas recibidas resultaron irreversibles y esa tarde fatídica se apagó la vida del piloto que mayor admiración generó en los óvalos de tierra.

Al día siguiente, la lluvia acompañó el cortejo, encabezado por varios de sus colegas, que con el tronar de sus motos, le pusieron a la caravana una música conmovedora, que seguramente él hubiese deseado oír en su camino hacia su última morada. VHF.