Entrenó con las incorporaciones

El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresó a los entrenamientos este lunes por la tarde en el predio Tito Bartomioli, con la novedad de Agustín Bianciotti y Nazareno Funez sumándose a la escuadra de Ezequiel Medrán, que hicieron fútbol junto a los jugadores que no estuvieron ante Tristán Suárez, midiéndose contra el equipo liguista.

La Crema -que con los resultados de esta fecha ocupa el octavo y último escalón entre los equipos que avanzan al Reducido- recibirá el domingo a las 19.10 a Atlanta en uno de los partidos televisados de la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional. El Bohemio logró ayer un triunfo como local ante Estudiantes de Buenos Aires por 3 a 2, con goles de Galeano, en dos ocasiones, y Mazzola. Para el Pincha de Caseros (donde dirigió el último partido su DT Juan Sara ya que hoy asumirá en Tigre) anotaron Acosta y Garnerone.

Los otros resultados fueron: Riestra 1 (Dematei) - Quilmes 1 (Colman); Chaco For Ever 0 - Maipú 1 (Veliez) y Racing de Córdoba 1 (Ferrero) - Brown de Adrogué 2 (Vidal y Sangiovani).

Por la Zona A, Almirante Brown venció 1 a 0 a Almagro con gol de Ezcurra.