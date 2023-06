Observación solar en "La Estación"

Este miércoles 21 de junio a las 20:00, en coincidencia con el solsticio de invierno, la Municipalidad de Rafaela invita a la muestra "Destellos Solares: Una mirada a nuestra estrella más cercana" del fotógrafo Eduardo Schaberger, que se llevará a cabo en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" con entrada libre y gratuita.

La muestra va a estar compuesta por doce fotografías del sol visto en distintas longitudes de onda, donde se pueden apreciar los fenómenos que ocurren en las distintas capas de la atmósfera solar.

En la charla, el autor explicará algunos datos sobre el sol, tamaño, distancia, fenómenos que en él ocurren y la importancia de la observación solar.

El fotógrafo expresa: “En lo personal, contaré los desafíos que plantea esta especialidad dentro de la astrofotografía y cómo desde nuestra ciudad, las imágenes que obtengo no solo tienen un atractivo visual, si no que también sirven para ilustrar reconocidos portales y publicaciones de ciencia”.

Además, el próximo sábado 24 de junio desde las 13:30 en el exterior del Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", también con entrada libre y gratuita, se realizará la jornada de observación denominada "Observando la cromosfera solar", también a cargo de Eduardo Schaberger quien comenta al respecto: “Observaremos el sol a través de un telescopio especial (H-alpha) que permite verlo de manera espectacular. Podremos contemplar prominencias solares, filamentos y otros fenómenos que ocurren en esta capa del sol”. En caso de mal clima, dicha actividad se realizará el domingo 25 desde las 14:30.

Cabe destacar que Eduardo Schaberger es astrofotógrafo autodidacta. Su pasión por el universo comenzó a los 10 años y la combinó con su profesión en 2007, cuando fotografió el paso del Cometa McNaught.

En diálogo con LA OPINIÓN, Eduardo había comentado algo especial sobre esta pasión: “Lo que me resulta atractivo de la astrofotografía es que no solo nos permite contemplar objetos que son invisibles a nuestros ojos, para que podamos admirar su colorido y belleza, sino que también nos propone un viaje en el tiempo. Esta es quizás la mayor espectacularidad de la fotografía astronómica, ya que en una misma imagen pueden coexistir objetos que se encuentran a distintas distancias y en un tiempo diferente, transformando de esta manera nuestra cámara fotográfica en una verdadera máquina del tiempo”.