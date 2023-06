Doble jornada casi ideal en inferiores de AFA

En la pasada semana, las divisiones inferiores de Atlético que participan en el Torneo "Campeones del Mundo" de la Primera Nacional tuvieron una intensa actividad, donde cerraron dos fechas con 11 victorias y una sola igualdad. En esta ocasión, los rivales fueron Flandria y Defensores Unidos de Zárate, con los siguientes resultados:



FRENTE A FLANDRIA

Cuarta: Flandria 0 vs. Atlético 1 (Santiago Varela). Quinta: Flandria 1 vs. Atlético 5 (Agustín Luna -3-, Nicolás Varela y Valentino Gandín). Sexta: Flandria 1 vs. Atlético 2 (Ariel Tisler y Benjamín Rodriguez).

Séptima: Atlético 3 (Bruno Gualdoni -3-) vs. Flandria 0. Octava: Atlético 5 (Santino Boidi, Benjamín Zanabria, Antonio Condrac y Alejo Gómez -2-) vs. Flandria 3. Novena: Atlético 1 (Yutiel Lizarraga) vs. Flandria 1.



FRENTE A CADU

Cuarta: Atlético 3 (Marco Rossa, Iván Bravo y Alejo Macellari) vs. CADU 0. Quinta: Atlético 4 (Ian Ostertag, Santiago Gerlero, Martín Peretti y uno en contra) vs. CADU 1. Sexta: Atlético 4 (Facundo Weissen -2- y Joaquín Trionfini -2-) vs. CADU 1.

Séptima: CADU 0 vs. Atlético 5 (Máximo Turco -2-, Federico Liotta -2- y Santiago Barrera). Octava: CADU 0 vs. Atlético 4 (Esteban Pepino, Agustín Alvarez, Zahir Isaurralde y Stefano Casale). Novena: CADU 0 vs. Atlético 2 (Máximo Schanz y Nahuel Sanabria).