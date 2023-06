Una situación lamentable

(Por Darío Gutiérrez). - Cuando un jugador local tiene la oportunidad de dar un crecimiento en su carrera futbolística es motivo de satisfacción. Agustín Bianciotti, por méritos propios, logró captar la atención de Atlético Rafaela para que le brinde la oportunidad de integrarlo a su plantel profesional, desde los goles y campeonatos de Liga Rafaelina que obtuvo con Ben Hur. Por eso en el análisis de este tema de tanto debate desde hace varios días, se interpreta naturalmente el deseo del futbolista, que ve esa oportunidad a la cual estaba aspirando. Es cierto que tiene la particularidad que vuelve a un Club en el que siete años antes tuvo que irse por falta de esas oportunidades en su formación, pero al fin y al cabo no es el único caso. Recordemos que con Mauro Albertengo y Guillermo Funes se dio algo similar.

Sin dudas, las formas en que se produjo este traspaso puede marcar un antes y un después dentro de las relaciones entre instituciones. A nadie sorprende ya que entre Atlético y Ben Hur no todo es color de rosa desde hace varios años y cómo se suscitó la llegada del delantero a la Crema no hizo otra cosa que empeorar todo.

Que Atlético actuó reglamentariamente es claro (ofreciéndole contrato profesional por ser amateur no tiene obligación de negociar el pase con el club propietario), pero también que desde lo ético es al menos cuestionable, aun cuando en algún momento haya intentado llegar a un acuerdo. El agravante es que ya no se trató de un jugador juvenil que se "cruza" por patria potestad, sino de uno mayor de edad, de primera división, goleador del equipo y revelación del año anterior, que es contratado en uno de los pocos cupos disponibles en un mercado de media temporada.

Cuando en su comunicado Ben Hur habla "de una decisión desesperada de último momento frente a la necesidad de sumar un refuerzo que sirva para cubrir el cupo que le brindaba la categoría en esta instancia y así mostrar algún tipo de respuesta al simpatizante", puede interpretarse algo de esto.

En el contexto deportivo doméstico quizás suene exagerado hablar del rico que le saca al pobre, pero sí es más convincente presentándolo como el que tiene un poder y lo ejerce en perjuicio del otro. Alguna vez hicimos hincapié en estas cuestiones de la famosa "Ley del Gallinero"..., moneda corriente en el fútbol.

Atlético puede hacer con su dinero lo que crea conveniente, pero si en la última Asamblea se dio a conocer un superávit de $138.042.365,00, resulta un tanto sorprendente que por no destinar algunos pocos millones (en relación a esa cifra) que le hubiese costado una transferencia club a club, se haya "comprado" un problema mediático.

También es conocido que no es fácil negociar futbolistas con la dirigencia de la BH. Y que eso le ha costado unas cuantas salidas de jugadores sin ingreso de dinero perjudicando su patrimonio (hace tres meses el último fue Martín Alemandi, a Sportivo Las Parejas), lo cual sus simpatizantes y socios lo han manifestado, pero al ser directamente dos clubes de la misma ciudad el final de esta historia debería ser otro.

Existen antecedentes que permiten abrigar una leve esperanza: en 2014 Mateo Castellano y Nicolás Canavesio pasaron siendo futbolistas de primera de la Liga Rafaelina a Atlético, en negociación Club a Club. Los presidentes del fútbol que acordaron fueron Néstor Zenklusen y Gabriel Carlucci.

A todo esto, habrá que aguardar que transcurran los días y ver si Bianciotti puede encajar en lo que pretende Ezequiel Medrán para tener opciones de jugar. Ayer, junto a Nazareno Funez se sumaron a los entrenamientos.