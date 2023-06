Buen torneo de Román Rébora por el Tour de Profesionales

Con 285 golpes (-7), el rafaelino Román Rébora culminó en el puesto 13 del Abierto de Termas de Río Hondo, torneo correspondiente al Tour Argentino de Profesionales de golf que culminó el sábado en la ciudad turística santiagueña. Sus rondas fueron de 68, 73, 72 y 72, completando un positivo fin de semana dentro de un evento que concentró un gran nivel de protagonistas.

El campeón fue Andrés Romero. El tucumano volvió a ganar un torneo luego de seis años, luego de un definición apasionante en cinco hoyos de desempate con Emilio Dominguez y Leandro Marelli, que habían empatado el primer lugar en 274 (-18).El campeón salió a tres golpes del líder y se acercó luego de cuatro birdies. El bogey en el 15 parecía que lo sacaba de juego, pero un gran approach en el 16 lo metió en el torneo nuevamente.

En el desempate, Marelli quedó eliminado en el primer hoyo y luego en las tres veces que se jugó en el hoyo 18 no se sacaron ventaja y nadie tuvo chances reales de quedarse con la victoria. Augusto Núñez, Jorge Monroy y Clodomiro Carranza terminaron en el cuarto lugar con -17.



CLARK, SORPRESA DEL US OPEN

El estadounidense Wyndham Clark dio la sorpresa al consagrarse el domingo campeón del US Open de golf, el tercer Grand Slam de la temporada, al imponerse en el North Course de Los Angeles Country Club con una vuelta de 70 golpes y un total de 10 bajo par. El norteamericano, de 29 años, ganó con un golpe de ventaja sobre el noirlandés Rory McIlroy.