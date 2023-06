Sería de la joven, un anillo hallado en restos de incendio

Uno de los anillos encontrados entre los objetos incinerados en el barrio Emerenciano, en la chaqueña ciudad de Resistencia, sería el de compromiso, ya que para los policías investigadores, tiene una descripción similar al cual la joven subió en septiembre del año pasado a su Instagram, cuando anunció que se casaba con César Sena.



Entre los elementos encontrados también había ropa, un par de aros y más anillos.

Y la familia de Cecilia sostiene que los objetos son de la joven, y esto podría ayudar a la causa.



"El mejor regalo de mes aniversario que pudiste haberme dado, es de elegirme como tu compañera de vida. Te digo sí y mil veces SI", dice la publicación en redes sociales.



Por otra parte, la madre de Cecilia y los abogados que la representan estuvieron en la Fiscalía, y uno de los letrados dijo que "la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso".



Aunque la víspera todavía no existía una confirmación oficial, los investigadores esperaban los resultados oficiales de las pericias, para anunciar si los elementos incinerados encontrados en el barrio Emerenciano, pertenecen a la joven de 28 años.



Como se mencionó, Gloria Romero, mamá de Cecilia, estuvo en la sede de la Fiscalía junto a los penalistas Juan Antonio Arregin y Gustavo Briend, ya que habían sido convocados para informarles sobre los avances de la causa, sobre todo de la valija y la ropa quemada que fue encontrada el pasado domingo, en el barrio Emerenciano .

"La Justicia nos citó a una reunión sobre lo encontrado, y hubo una discusión entre la querella y la Fiscalía por la falta de comunicación", detalló Arregin, quien informó que los objetos están custodiados. y que ya empezaron a ser analizados.

Y señaló que "pedimos una audiencia pública, donde estén los abogados defensores para que se exhiban los elementos, y se reconozcan porque sabemos que ellos lo van a impedir.

"La Justicia no nos mostró nada, solo nos contó sobre lo secuestrado.

"Reclamamos la ausencia de una comunicación exacta y fehaciente, porque la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso, y no buscar la verdad".



Además, el letrado sentenció "les echaron la culpa a ustedes (por la prensa) que estuvieron fisgoneando los allanamientos, pero dijeron que van a garantizar la legalidad de la investigación". (NA)