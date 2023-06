Sensaciones y sentimientos

BÁRBARA Y DICK: MUCHO MÁS QUE DOS



Por Hugo Borgna



Uno de los dúos más emblemáticos de nuestra canción popular se originó en una tercera persona: Juan Cruz Martín Grondona. Tenía la idea de formar un trío con una pareja de cantantes que aún no se conocían entre sí (Bárbara Virginia Bourse y Fernando Sustaita) y, por eso, los presentó. Habrían de aparecer, además, para darle más contundencia al naciente grupo, autores brasileños de gran aceptación en Argentina.

“Noche del labrador, noche sin final, su vivir terminó, el arado lloró. En silencio santo lloran los trigales y la lluvia como llanto, cae a raudales”

No siempre se cumplen las intenciones, por consistentes que sean. Juan Cruz Martín Grondona no pudo concretar el grupo musical debido a su propia decisión de estudiar Derecho, pero sí produjeron en 1965 un disco de demostración (un “demo”, para los más familiarizados con el lenguaje familiar de los músicos), del que resultó que él mismo, el impulsador del proyecto, quedara afuera. Cosas de las grabadoras, en ese caso la RCA Víctor.

“Vida, fe y anhelo en el surco puso y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Vuelve como el hijo a quien le vio nacer, esa madre tierra quien le dio el querer”

El dúo se consolidó como Bárbara y Dick. Ella quedó con uno de sus nombres de pila y él los cambió por el más sonoro y recordable de “Dick”. Como es común en los artistas se presentaron en distintos festivales. En Mar del Plata en 1966, donde importantes figuras internacionales hicieron su aparición, fueron inmediatamente aceptados y aplaudidos.

“Al caer la lluvia en su gris caída es cual el sollozo de la despedida, y se fue al cielo cuando Dios dispuso”

A partir del lugar del privilegio que lograron en la “perla” muchos de sus discos fueron solicitados también en otros idiomas. Es fácil darse cuenta de qué tema concretamente se está hablando. El dúo siguió su éxito hasta 1969, en el Festival de Viña del Mar donde, sorpresivamente para el inmenso público que los seguía, se disolvió.

“Es el funeral de un labrador. Vida, fe, y anhelo en el surco puso y se fue al Cielo cuando Dios dispuso. Su vida terminó, el arado lloró, es el funeral de un labrador”

Dos años después de esa separación volvieron a reunirse y rápidamente recuperaron su popularidad y aceptación, y fue mayor que la inicial; daba la impresión de ser una entidad indisoluble. Por lo menos así lo querían (mejor dicho queríamos) todos.

Una especie de cielo artístico, desde donde parecía que nada podría nublarse, acompañó al dúo, dueño de un sonido claramente distinto: El Funeral del labrador, de Chico Buarque de Holanda y Joao Cabral de Melo, es una canción de protesta que narra una historia real.

La salud de Dick alzó su mano y dijo basta. Debió dejar de actuar. Y esta vez se disolvió definitivamente el dúo. Su último trabajo en estudio fue registrado en 1983. Ella cantó como Bárbara Bourse. Dick como “Fernando Dick Sustaita” grabó “Balada para una niña extranjera”.

El conjunto recibió la bendición perenne del público. Las situaciones que vivieron, por otra parte, reflejan las vicisitudes propias de la vida de los humanos, con o sin fama a cuestas.

Dick, retirado de la vida artística, vivió en un lugar de armonía con la naturaleza. Lejos de las luminarias, su destino fue como el del labrador. En 2006 la segadora implacable de todo lo que vive y canta, se lo llevó. Tal vez al mismo lugar del personaje de la letra.

Nació con Barbara y Dick, y sigue creciendo, algo que bien puede ser una leyenda de estos días.

La calidad artística y el encanto del misterio lo harán posible.