Santa Fe pagó en 2022 uno de los mejores salarios docentes del país

El salario docente varía de acuerdo a la provincia, al igual que su poder de compra sobre la base del costo de vida de cada distrito. En este sentido, durante el último año, el salario docente acompañó al crecimiento de la inflación pero eso no fue homogéneo en todas las provincias, de acuerdo a un informe de la organización Chequeado. En la provincia de Santa Fe, el salario bruto de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad fue de 130.060 pesos en el promedio anual de 2022, según el estudio.

La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, reveló que a nivel nacional el salario bruto de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad es en promedio de $101.985.

Como ese sueldo no es común a todas las provincias, desde el Centro de Datos de Chequeado se realizó un promedio de los salarios docentes a lo largo de todo el 2022 y el estudio arrojó que los docentes de Salta tuvieron los sueldos más altos ($141.334), seguidos por sus pares de Tierra del Fuego ($136.707) y San Luis ($134.842,50).

La contracara que exhibe el informe son los sueldos de Santiago del Estero, que se encuentran en $70.174; seguidos por los de Formosa, que están en $80.350 y los de Jujuy, que se ubican en $82.517.

En este sentido, los datos oficiales muestran que, en el promedio nacional, los salarios de los docentes aumentaron 5% en términos reales (es decir, teniendo en cuenta la inflación).

Javier Curcio, economista de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, señaló: “Durante 2022, el salario docente de niveles obligatorios acompañó al crecimiento de la inflación. El promedio de incremento nominal de los salarios empata a la inflación, con lo cual se mantiene el poder adquisitivo del salario real. Eso no es homogéneo en todas las provincias. Algunas se posicionan favorablemente y en otras pierden. Esta dispersión hace que se amplíe la dispersión salarial”.

Desglosado por provincias, los sueldos que más aumentaron fueron los de San Juan (20,1% real), seguidos por Entre Ríos (14%), Salta (12,3%) y Chaco (12,2%). Por el contrario, los docentes de Tucumán (-4,4%), Misiones (-1,2%) y Chubut (-0,5%) perdieron contra la inflación en 2022.



PODER DE COMPRA

En cuanto al poder de compra de los salarios, que fluctúa según el costo de vida que existe en cada región de la Argentina, desde Chequeado se analizó esta variable teniendo en cuenta el valor de las canastas básicas regionales (que miden los ingresos que debería tener un adulto para no ser considerado pobre) informadas por el INDEC.

La organización dedicada a contribuir en la mejora del debate público, explicó que para realizar esta operación, se estableció un coeficiente en función del valor de la canasta de cada región en relación del promedio nacional. Y se cruzó este dato con el sueldo bruto promedio de 2022 para un maestro de grado con 10 años de antigüedad.

Este análisis reveló que Salta continuó siendo la provincia con mejor salario docente con $ 168.593, seguida por San Luis ($ 136.335), Santa Fe ($ 126.293) y La Pampa ($ 121.126). Mientras que la provincia con el salario más bajo en función de la canasta básica fue Chubut ($ 83.046), y le siguieron Santiago del Estero ($ 83.709) y Mendoza ($ 84.533).