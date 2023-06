Losada: “Tenemos el desafío de repensar el sistema educativo”

La precandidata a gobernadora por la lista “Es con vos”, del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada, garantizó que “la prioridad” de su gestión será “trabajar desde el primer día para poner a la educación en un lugar estratégico y prioritario, como motor del cambio de la provincia”.

“El futuro de Santa Fe es con educación, la economía del conocimiento es un motor clave para el desarrollo económico y social”, aseguró la senadora nacional, y sumó: “Santa Fe se encuentra en una posición estratégica para capitalizar estas oportunidades, debido a su potencial humano, educativo y tecnológico”.

Las declaraciones de Losada fueron formuladas este viernes, en Rosario, en el marco de un conversatorio denominado “Diálogo para recuperar el futuro argentino", que encabezó junto al intendente local, Pablo Javkin; el su compañero de fórmula, Federico Angelini, el diputado nacional, Fabio Quetglas; el precandidato a diputado provincial, Martín Rosúa, y el empresario Pablo Paladini.

“Tenemos el desafío de repensar el sistema educativo, para garantizar una educación integral y adaptada a las necesidades del mundo actual, asegurando el crecimiento y el desarrollo a todos los santafesinos”, dijo la precandidata a gobernadora durante el encuentro desarrollado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR.

“La educación pública, gratuita y de calidad debe ser prioridad para el Estado provincial y esto exige políticas públicas que contemplen, más presupuesto, creación de nuevas escuelas, mejora edilicia de la actuales y la capacitación continua a docentes, entre otros aspectos”, sentenció Losada.

En este sentido, dio detalles de las líneas de acción de su futura gestión en la materia, entre las que enumeró, recuperar la capacidad estratégica del Ministerio de Educación en el diseño e implementación de la política educativa, conectar la educación con el nuevo mundo del trabajo y las tecnologías, impulsar la Ley provincial de educación, establecer un mínimo de 190 días de clases, y garantizar un presupuesto educativo que permita el sostenimiento de una educación con calidad, además de fortalecer la infraestructura educativa, entre otros.



"DECONSTRUIR EL POPULISMO"

En ese marco, también fue presentado el libro de Quetglas, titulado: "Deconstruir el Populismo". “El Estado argentino está jaqueado, y eso es problemático. Hay que salir de la caja para tener soluciones. Mi pasión es la reforma territorial, la Argentina no debería dejar pasar esta oportunidad para reorganizar el país”, propuso.

Por su parte, Javkin se refirió al flamante libro: “Estoy convencido que no vamos a poder hacer nada si no cambiamos la territorialidad (de la Argentina), de una estructura macrocefalia, con 18 millones de personas al lado de la Capital”.

En tanto, Paladini, lamentó: “Hay chicos que no vieron trabajar a sus padres, y tenemos un gran compromiso, como ciudadanos los que tenemos el beneficio de tener una mejor calidad de vida, de volcar parte de eso a las necesidades de ese grupo de gente”.