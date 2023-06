Crítica a la estrategia que propone Máximo Kirchner

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, definió como "frente chiquito" la propuesta estratégica del diputado nacional Máximo Kirchner. .

"Nosotros vamos a competir en Unión por la Patria porque estoy convencida de que Máximo y Cristina Kirchner van a tomar en cuenta de que nosotros no queremos caprichosamente ir a unas PASO para dañar al frente político, sino para lograr una mayoría", explicó la funcionaria.

"Podemos entender que la estrategia quizás del sector que lleva adelante Máximo Kirchner quiera candidatos únicos, pero para nosotros esas candidaturas únicas nos llevan a un frente chiquito y, además de chiquito, con imposibilidades grandes de lograr que seamos el frente más votado", argumentó Tolosa Paz.

En ese sentido, la titular de la cartera nacional sostuvo que si el frente tuviera "un candidato único que sintetizara y midiera 35 puntos" -en su criterio- no habría tal "discusión" y continuó: "Lo vuelvo a repetir: no estando Cristina como candidata o el propio presidente (Alberto Fernández) buscando la reelección, tenemos que ser respetuosos".

"Habrá un montón del frente que lo quieren a Daniel presidente; habrá otros que lo quieren a Wado (Eduardo de Pedro); a Sergio Massa o a Juan Grabois. Pero, justamente, para respetar las voces de esa diversidad, tenemos que ser capaces de tener esa oferta para canalizar esas diferencias con el voto popular y escribir reglamentos que muestren la verdadera esencia de este frente político, que debe ser democrático y que quiere sostener a las minorías", agregó Tolosa Paz.

El oficialismo transita horas de tensión de cara al cierre de listas fechado para el próximo 24 de junio y por una creciente escalada por el reglamento electoral interno. El Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires tomó parte en la disputa que protagoniza Kirchner contra el embajador en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, Tolosa Paz y Aníbal Fernández por el reglamento electoral interno.

La fuerza que responde al ministro de Economía acusó al sciolismo de "recurrir a maniobras mediáticas con afirmaciones falsas" para "obtener un rédito personal". Lo hizo a través de un comunicado publicado en las redes sociales en el que dejó en claro su respaldo al acta firmada por Unión por la Patria que define la distribución de cargos y lugares en las listas.