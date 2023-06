Promueven cantinas saludables en instituciones educativas

La Municipalidad de Rafaela junto a la Agencia de Seguridad Alimentaria continúa trabajando y capacitando para concientizar sobre la necesidad de que las cantinas de los establecimientos educativos contengan opciones más saludables.

La responsable de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Rafaela, Maia Mark, explicó que “la alimentación saludable es una política pública que se implementó desde el comienzo de la gestión de Myriam Villafañe en la Secretaría de Desarrollo Humano”.

“En el año 2015 se hizo un relevamiento en todas las escuelas de la ciudad. En el mismo, se tomaron datos de aquellas escuelas que tenían cantina y aquellas que no tenían; aquellas que tenían cantina tercerizadas o que estaban a cargo de la escuela propiamente dicha, donde son las y los chicos de cursos superiores quienes están a cargo de la misma”, explicó Maia Mark.

“Un dato importante que se obtuvo fue que el 50 por ciento de las escuelas de la ciudad cuenta con cantina, donde se les ofrece a las y los chicos, diferentes alternativas de alimentación no saludables, en aquel momento”, agregó.

“A partir de allí, comenzamos a trabajar con diferentes instituciones educativas ofreciendo capacitación para estudiantes y docentes. Es un trabajo en conjunto con integrantes de la comunidad educativa y el departamento de Seguridad Alimentaria”, detalló.

Por otra parte, contó que “se le dan capacitaciones de manipulación de alimentos, donde las y los chicos obtienen el carnet de manipulador. Ese curso, además de capacitarlos en seguridad alimentaria, buenas prácticas de manufactura, también incorpora los temas cantina saludable, ley de etiquetado frontal y alimentos libre de gluten. Se va actualizando constantemente para que sea completo”.

Asimismo, “junto a las capacitaciones, les damos un listado de alternativas donde tratamos que las y los estudiantes modifiquen sus hábitos alimentarios y la oferta de productos que tienen las cantinas. Tratamos de que tengan todas las alternativas”, aseguró Mark.

Con este trabajo, “no se busca prohibir el consumo de alimentos no saludables, sino que los chicos y chicas puedan elegir y tener todas las opciones que promuevan el consumo de frutas, cereales, fibras y agua”, finalizó.

Todas las personas que se encuentren interesadas en trabajar estos temas pueden acercarse a las oficinas de Seguridad Alimentaria, ubicada en Bolívar 620.