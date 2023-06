Las acusaciones cruzadas entre Katopodis y Morales

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, repudió la "represión brutal" del Gobierno de Gerardo Morales "a quienes se manifiestan pacíficamente" en las calles y rutas de la provincia del noroeste del país en contra de la reforma constitucional.

"Repudiamos la represión brutal del gobierno de @GerardoMorales a quienes se manifiestan pacíficamente. Miles de personas que reclaman en las calles y rutas son molidos a palos y detenidos por las fuerzas de seguridad de la provincia", advirtió en una publicación de Twitter.

El ex intendente de San Martín señaló que "ni Jujuy ni Argentina deben soportar este tipo de decisiones que cercenan derechos constitucionales básicos".

"Nunca vamos a estar de acuerdo con ese modelo de país que intentan imponer. Una vez más demuestran cabalmente cómo gobiernan y cómo gobernarían si alcanzan el poder. No es con más represión y balas de goma, es con diálogo, acuerdos y consensos que Argentina será más justa y desarrollada", cerró Katopodis.

Rápidamente, el mandatario jujeño y presidente de la UCR nacional salió a cruzarlo en las redes sociales y desmintió que sean pacíficas, destacando los antecedentes penales de algunos manifestantes que fueron identificados en la protesta.

"Señor ministro del gobierno del Frente de Todos, @gkatopodis, ¿a usted le parece que esto es pacífico? Mire algunos antecedentes de los pacíficos manifestantes, ¡dejen de joder!", fustigó el radical.

"No a la violencia que genera el Frente de Todos, el Kirchnerismo, La Cámpora, la Izquierda y las organizaciones piqueteras financiadas por el Gobierno nacional!", apuntó.

Morales puso como ejemplo la violencia en la provincia de Chaco de la organización social del clan Sena, que salió a flote en la agenda pública a partir de la desaparición de Cecilia Strzyzowski en un presunto caso de femicidio.

"¿Cuál es su opinión respecto a esa situación que conmociona a todo el país? Una desaparición a manos de un Estado Paralelo que también tuvimos que soportar en la provincia de Jujuy, el de Milagro Sala. Bancada por el gobierno nacional, como ustedes están bancando más de 50.000 planes en Jujuy, incentivando la violencia desde el propio Gobierno Nacional", planteó.

Morales alertó que "ayer había abogados de derechos humanos de Nación incentivando cortes de rutas en Jujuy". ¿Qué hacen que no están en Chaco? ¿Qué hace usted, ministro, que no va al Chaco a ver cómo se violan los derechos a través de un Estado paralelo financiado por ustedes mismos?", arremetió.

Las protestas en Jujuy llevadas adelante por organizaciones piqueteras y de pueblos originarios no cesan en todo el territorio jujeño a raíz de la aprobación de la reforma constitucional en dicha provincia.

Los manifestantes impulsan cortes de calles y rutas, además de exigir la renuncia inmediata de Morales y de la anulación de la reforma constitucional.

La respuesta del Gobierno provincial fue la represión a través de fuerzas de seguridad como la Policía y también la Infantería, con decenas de detenidos y heridos.