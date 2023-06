El sábado ante Boca Unidos

La próxima presentación de 9 de Julio, por la fecha 17 del Federal A, será el sábado 24 cuando reciba a Boca Unidos de Corrientes en el estadio Germán Soltermam. Se trata de una fecha fija, ya que la jornada 18 está programada para el miércoles 28, en que el León visitará a Sol de América de Formosa.

Los otros encuentros del sábado serán: Central Norte vs. Juventud Antoniana; Sarmiento vs. Crucero del Norte y San Martín de Formosa vs. Gimnasia y Tiro. Libre: Sol de América.

Cabe acotar que en el otro encuentro jugado ayer, empataron 0 a 0 Gimnasia y Tiro de Salta y Sarmiento de Resistencia. Es decir que ahora el León sigue último con otros dos equipos, pero a la vez está a 4 puntos del cuarto puesto.

De esta manera, así quedaron las posiciones: Gimnasia y Tiro 27 puntos; Sarmiento 24; Sol de América 23; Boca Unidos, Juventud Antoniana y San Martín 19; Central Norte (diferencia de gol -1), Crucero del Norte (-5) y 9 de Julio (-6), 15.