Unión terminó valorando el punto

Ni vencedores ni vencidos en el duelo regional disputado en Sunchales. Unión y Sportivo Belgrano empataron 1 a 1 en uno de los partidos de la Zona 3, donde por el desenlace del encuentro el punto le sentó mejor al dueño de casa. Es que Agustín Rufinetti fue nuevamente determinante atajando un penal a Flores, para que al menos el Bicho Verde consiga un punto.

El primer tiempo tuvo bastante paridad. El local se puso en ventaja a los 21 con una pelota parada donde Alexander Ponce conectó de cabeza y le dio la ventaja al dueño de casa. El defensor, cuyo pase pertenece a Atlético, es el goleador de su equipo en el torneo.

En el complemento el DT visitante Giaccone dio un golpe de efecto y metió cuatro cambios antes empezar. Su equipo mejoró y llegó rápidamente al empate a los 14 con una buena jugada colectiva que terminó en un buen remate de Attis, el ex delantero del equipo sunchalense. A partir de allí fue casi todo de Sportivo, salvo un gol anulado a Unión.

En el penal que atajó Rufinetti a Flores, la infracción había sido sobre Orué tras un tiro de esquina.

Dirigió Bruno Amiconi (Salto) en el estadio de la Av. Belgrano y así formaron los equipos:

Unión de Sunchales: Agustín Rufinetti; Alexander Ponce, Alexis Niz, Santiago Paulini y Román Barreto; Matías Grandis (62' Leinecker), Thiago Allassia, Manuel Vargas y Gonzalo Schonfeld (89' Pautasso); Pedro Muné (62' Colombatti) y Martín Rodríguez (76' Farías). DT: Cristian Molins.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Kevin Gallardo (45' Algozino), Mauro Orué, Brian Flores y Emanuel Del Bianco (45' Ramirez); Gastón Monserrat (45' Muscio), Diego Núñez, Jeremías Giménez (45' Mussarella) y Mariano Gancedo; Tomás Attis y Jorge Córdoba. DT: Ariel Giaccone.

Primer tiempo: 21’ gol de Ponce (U).

Segundo tiempo: 14’ gol de Attis (SB).

Detalle: a los 39' del ST Rufinetti (U) le contuvo un penal a Flores (SB).



OTROS RESULTADOS

Douglas Haig de Pergamino 2 (Siergejuk y Tomás González) - Defensores de Villa Ramallo 1 (Gay); Independiente de Chivilcoy 2 (Slimens y Mosqueira) - El Linqueño 0; Gimnasia CdU 0 - DEPRO 0. Libre: Sp. Las Parejas.

Posiciones: Douglas Haig 30; Sp.Belgrano 26; Independiente 24: Sp. Las Parejas 23; Unión 18; El Linqueño y DEPRO 16; Defensores VR 14: Gimnasia CdU 10.

Próxima fecha (17ª): Defensores VR vs. Unión; DEPRO vs. Douglas Haig; El Linqueño vs. Gimnasia y Sp. Las Parejas vs. Independiente. Libre: Sp. Belgrano.