9 de Julio sumó con el tiro del final

En un partido de un trámite parejo o con diferencias mínimas de acuerdo a los momentos en el juego, 9 de Julio rescató un buen punto en su visita al estadio Padre Martearena ante Juventud Antoniana. Parecía que el equipo dirigido por Maximiliano Barbero pagaba caro una grosera distracción en un corner que le permitió a Albarracín anotaron el tanto del elenco salteño, pero una genialidad de Leandro Larrea cuando casi no quedaba nada le permitió retornar a Rafaela con una sonrisa.

A diferencia de la anterior visita a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro, hace 15 días, esta vez el DT juliense prefirió un esquema más tradicional. Tomando las precauciones lógicas, pero arriesgando cuando era necesario y la prueba fue que salió a jugar con dos puntas, y no con una como en aquella ocasión.

Es cierto que el elenco antoniano fue más peligroso, sobre todo por el desequilibrio de Vargas, pero también el León cuando tuvo espacios salió con velocidad de contragolpe. El tema es que no terminó bien un par de réplicas muy claras, en especial una de Peralta sobre la izquierda, que falló en el centro para Bravo cuando tenía todo para convertir.

Si bien Grinóvero había trabajado y algunos remates se habían ido cerca del marco juliense, la apertura llegó por arriba. En la última del primer tiempo, el equipo antoniano capitalizó al máximo un corner desde el sector derecho de su ataque donde también hubo una evidente desconcentración defensiva juliense. El marcador central Martín Albarracín cabeceó con mucha libertad en el área chica el envío de Favre, y dejó sin chances a Grinovero.

En el complemento, dejó pasar 5 minutos Barbero para mover el banco y mandar a cancha a Larrea y Gutiérrez por Costamagna (por quien se había inclinado finalmente el técnico para ser titular) e Ibáñez. De todos modos, en tenencia de pelota siguió siendo más prolijo el equipo salteño, que tuvo chances muy claras para aumentar el marcador.

Una de ellas fue con el rebote que dio Grinovero ante un remate de Vargas, y de frente al arco increíblemente lo perdió Gómez. Y ya entrando en la recta final, el ingresado Gauto le dio mordido a un centro desde la derecha con la única oposición del arquero, y se fue desviado.

Pero el equipo salteño había evidenciado fallas en el retroceso durante todo el encuentro, y por imprecisiones propias el "9" no lo había aprovechado. Parecía que el tiro libre de Salcedo que se fue por arriba había sido la última chance, pero no obstante en la siguiente Bravo metió un buen cambio de frente para Bogado, que alargó hacia el área para Larrea, que giró hacia el fondo y sacó lo que pareció un remate-centro "pinchado" que ingresó en el arco por sobre la cabeza del arquero Acevedo. Un gran gol del "repatriado" refuerzo, festejado por lo valioso ya que es apenas el segundo punto que suma 9 de Julio como visitante en el torneo, y así queda igualado con Central Norte y Crucero del Norte en el último puesto.



J. ANTONIANA 1 - 9 DE JULIO 1

Estadio: Padre Martearena.

Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Rodrigo López y María Soledad Ríos. Cuarto árbitro: Fernando Brillada.

Juventud Antoniana: Hugo Acevedo; Santiago Strasorier, Martín Albarracín, Facundo Ruiz y Jorge Velazco; Martín Favre (84' Claudio Burgos), Francisco Gómez, Facundo Velazco (45' José Vanetta) y Martín Esparza; Enzo Vargas (75' Maximiliano Gauto) y Julio Cáceres (84' Juan Romero). Sup: Santiago Nogales, Gonzalo Martinez, Abel Peralta, Facundo Nallim, Matías Pato. DT: Gabriel Nasta.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión (85' Thiago Peñalba), Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna (50' Leandro Larrea), Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta (85' Agustín Burdese); Román Bravo y Maximiliano Ibáñez (50' Mateo Gutiérrez). Sup: Joaquín Gómez, Matías Loboa, Franco Baudracco, Leonardo Monrroy. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 45' gol de Albarracín (JA). Segundo tiempo: a los 49' gol de Larrea (9).

Amonestados: Favre y Albarracín (JA); Acuña y Salcedo (9).