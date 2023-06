Hallaron ropa quemada

RESISTENCIA, 19 (NA). - Prendas de vestir quemadas que pertenecían a Cecilia Strzyzowski fueron halladas en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia, en la calle San Martín al 3700. Así lo confirmó el fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien detalló que esa ropa fue encontrada en una vivienda de esa zona.

La ropa sería compatible con la que llevaba Cecilia en la valija para hacer el presunto viaje a Ushuaia, que nunca existió y por el cual fue engañada, para ir a ver un trabajo que le habría conseguido su suegra Marcela Acuña.



NO COME HACE

CINCO DÍAS

Marcela Acuña, la madre de César Sena y esposa de Emerenciano Sena, hace cinco días que no come, en el marco de su detención por el crimen de su nuera Cecilia Strsyzowski.

La dirigente social se encontraría en una huelga de hambre, en reclamo de que se le permita una detención domiciliaria. Acuña está imputada del crimen de su nuera junto a su esposo, su hijo y otras cuatro personas que se encuentran todas detenidas.

El fiscal chaqueño Jorge Cáceres Olivera dijo que la principal hipótesis es que la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia fue asesinada en el marco de una "discusión económica" con su suegra. Dijo que a la ex precandidata a la intendencia de Resistencia "se le fue de las manos" en una discusión por dinero, mientras que el resto de los acusados detenidos "colaboraron activamente" con ella.



CAMBIARON

10 CELULARES

Al menos diez integrantes vinculados al "clan Sena" cambiaron sus teléfonos celulares entre 24 y 72 horas después de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, lo que despertó sospechas en relación al caso.

Este dato forma parte de la investigación penal que llevan a cabo los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, con el objetivo de reconstruir qué pasó con la mujer que permanece desaparecida desde el pasado 2 de junio y de la cual se sostiene que fue víctima de un femicidio.

El detalle quedó constatado en la causa y se determinó que en menos de 72 horas desde que fue vista por última vez Strzyzowski cambiaron sus teléfonos celulares con diferentes "excusas".