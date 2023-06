El DT de Atlético de Rafaela analizó el punto, la vuelta a la competencia y el mercado de pases

Atlético de Rafaela igualó sin goles en su visita a Tristán Suárez en el encuentro que puso en marcha la segunda rueda de la zona B de la Primera Nacional. Fue un 0 a 0 ‘positivo’, según declaró el propio entrenador de la ‘Crema’, Ezequiel Medrán. Claro está que siempre es positivo sumar, mucho más cuando venía de dos derrotas seguidas.

La temporada 2023 ingresó en su segunda fase y serán instancias en donde nadie querrá regalar nada.

“Arrancábamos de cero, la idea es sostener y mejorar lo que se hizo en la campaña anterior donde fue bueno, principalmente el arranque”, señaló el DT albiceleste, que luego reconoció: “Está en nosotros poder mejorarlo. Tenemos un plantel corto pero están muy comprometidos. Hoy le tocó debutar al chico Biolatto, eso es muy importante, como institución, como cuerpo técnico nos pone contentos”.

A la hora de dar sus primeras sensaciones tras el 0 a 0 ante el Lechero, Medrán declaró: “Arrancamos la segunda rueda de visitante, ante un rival con necesidades, sabíamos que el partido iba a ser complejo. En líneas generales lo trabajamos bien. En el ST cuando nos animamos un poquito más en pisar el área rival creamos situaciones como para convertir. Me voy conforme porque el equipo hizo un partido prolijo, práctico, con la sensación que nos podríamos haber llevado un resultado mejor. La expulsión condicionó el tramo final del partido que lo tuvimos que sostener”.

También el entrenador hizo referencia a los principales objetivos que tiene Atlético en este 2023.

“Tenemos que ser competitivos en la categoría; el escudo de Atlético de Rafaela lo pide, ser un equipo protagonista”. Y sumó: “Arrancó otra etapa, sabemos que esto es el comienzo y tenemos la ilusión de hacer una buena segunda rueda para poder estar entre los 8, dentro del reducido, copa argentina que Atlético hace mucho no participa y poder animar el torneo”.

Y en relación a las expectativas para esta segunda rueda, Medrán analizó: “Hay muchas cosas en juego, muchos intereses. Siempre las segundas ruedas son más complejas. Hay un plantel comprometido, enfocado en un objetivo. Hemos pasado la turbulencia de esos dos meses finales, un mercado de pases si se iban o llegaban, eso nos ha afectado, hizo que nos desenfoquemos y bajemos el rendimiento. Si competimos al tope de nuestras posibilidades competimos muy bien, y queremos eso. Tenemos un plantel reducido pero enfocado en poder competir de la mejor manera en el torneo”.

Y le dio valor al punto conseguido: “Volver a tener el arco en cero para nosotros es muy importante, no recuerdo una situación clara de ellos. Empezar sumando de visitante en una segunda etapa donde ya hay que enfocarse en lo que viene porque queremos mejorar esta campaña de local, es un equipo que compite bien de visitante, nos tenemos que hacer nuevamente fuertes de local, es lo que va a sostener la campaña. El punto de visitante es positivo. Los chicos hicieron un gran esfuerzo, es un punto que sirve para seguir sumando, siempre y cuando tengamos esa posibilidad de sumar de a tres en casa”.