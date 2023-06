Ataliva, campeón del Apertura de Primera B, en la Zona Norte

En la jornada de ayer se completó la 11º y última fecha del torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, donde Independiente de Ataliva se terminó quedando con la zona Sur y festejó el título de campeón del Apertura. Los Diablos Rojos golearon 5-0 al Deportivo Susana como visitantes.

Vale recordar que la Zona Norte fue ganada por Talleres de María Juana.

De esta forma, las semifinales por el ascenso ya tienen a dos clasificados.



ZONA SUR



Viernes: La Trucha FC 3 vs Zenón Pereyra 0. Domingo: La Hidráulica 0 vs San Martín 1 (30m Franco Valdéz), Bochazo 3 (10m PT, 12m PT y 15m ST Máximo Muller) vs Sp. Santa Clara 0, Atl. Esmeralda 1 (32m PT Félix Fraschina) vs Defensores de Frontera 0, Libertad Estación Clucellas 2 (5m ST y 19m ST Joel Fusta) vs Juventud Unida de Villa San José 0. Libre: Talleres de María Juana.



POSICIONES: Talleres (MJ) 19, puntos; Esmeralda 18; Bochazo 17; La Trucha 17; San Martín 16; Sp. Santa Clara 15; Zenón Pereyra 15; Def. de Frontera 12; Libertad EC 9; La Hidráulica 8; Juventud Unida 7.



ZONA NORTE



Viernes: Tiro Federal 4 vs Sp. Aureliense 3, Atlético Juventud 0 vs Moreno de Lehmann 1, San Isidro 3 vs Bella Italia 3. Domingo: Deportivo Susana 0 vs Independiente Ataliva 5 (5m PT y 15m PT Denis Caglieris, 7m PT Díaz, 18m PT Boeris y 32m PT Charra); Independiente San Cristóbal 2 (20m ST Matías Caballero y 30m ST Emanuel Gómez) vs Sp. Roca 0. Libre: Belgrano de San Antonio.



POSICIONES: Independiente Ataliva 23, puntos; Belgrano 21; Ind. San Cristóbal 18; Atl. Juventud 17; Moreno 16; Dep. Bella Italia 14; San Isidro 13; Tiro Federal 14; Dep. Susana 10; Sp. Roca 5; Sp. Aureliense 2.